Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 08.10.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Srebrenik u naseljima Lisovići, Brezik, Podorašje Ahmetovići i Krušik u vremenu od 09:00 do 13:30 sati.

2. Grada Gradačac u naseljima Hazna, Vida, Vida Kamenik, Svirac, Skenderi, Mejremići, Rakija, Humke, Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska i Rajska Iverovac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Tuzla:
– u naselju Milešići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u naseljima Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska poljana, Hrvatska poljana, Klade i Kiseljak u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

4. Grada Lukavac u naseljima Jaruške i Orahovica u vremenu od 09:30 do 14:00 sati.

5. Grada Živinice u naselju Breze u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 09.10.2026. godine (petak) na području Grada Živinice u naseljima: Hodžići, Kadići, Priluk 1, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero I Poljići u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

 

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