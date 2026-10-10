Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 11.10.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u naseljima Ciljuge, Hrastik, Bašigovci Kop, Novi Grad, PoslovnaZona i Novi Grad A u vremenu od 09:00 do 12: 00 sati.
Dana 12.10.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u dijelu naselja Gornja Tuzla i naselja Kovačica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
2. Grada Živinica u naselju Breze u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
3. Grada Srebrenika u naseljima Falešići, Gornji Moranjci i Čekanićiu vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
4. Grada Gračanice:
– u dijelu industrijske zone u Stjepan Polju ispod ceste i dijeluindustrijske zone u Gračanici ispod magistralne ceste u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,
– u naselju Lukavica u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.
5. Općine Doboj Istok:
– u dijelu industrijske zone u naseljima Velika Brijesnica i Mala Brijesnica u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
– u dijelu naselja Klokotnica, te na komplet području naselja StanićRijeka i Lukavica Rijeka u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.