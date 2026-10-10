Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

 

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

 

Dana 11.10.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u naseljima Ciljuge, Hrastik, Bašigovci Kop, Novi Grad, PoslovnaZona i Novi Grad A u vremenu od 09:00 do 12: 00 sati.

 

Dana 12.10.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u dijelu naselja Gornja Tuzla i naselja Kovačica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Breze u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naseljima Falešići, Gornji Moranjci i Čekanićiu vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Grada Gračanice:

u dijelu industrijske zone u Stjepan Polju ispod ceste i dijeluindustrijske zone u Gračanici ispod magistralne ceste u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

u naselju Lukavica u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

5. Općine Doboj Istok:

u dijelu industrijske zone u naseljima Velika Brijesnica i Mala Brijesnica u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

u dijelu naselja Klokotnica, te na komplet području naselja StanićRijeka i Lukavica Rijeka u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

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