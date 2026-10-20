Cijene u FBiH nastavile su rasti i tokom septembra 2026. godine, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Potrošačke cijene u prosjeku su povećane za 1,4 posto u odnosu na august, dok je godišnja inflacija dostigla 5,7 posto.

Prema podacima koje je danas objavio Federalni zavod za statistiku, cijene proizvoda i usluga koje građani svakodnevno koriste nastavile su bilježiti rast, što se odražava na troškove života domaćinstava.

U poređenju sa septembrom prošle godine, potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine više su za 5,7 posto. Riječ je o godišnjoj stopi inflacije koja pokazuje koliko je prosječan nivo cijena porastao u periodu od godinu dana.

Rast cijena u FBiH dodatno opterećuje kućne budžete

Rast cijena u FBiH dolazi u periodu kada su troškovi života već značajno opterećenje za veliki broj građana.

Prema ranije objavljenim podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, sindikalna potrošačka korpa za septembar iznosila je 3.565,70 KM, dok je prosječna neto plata u Federaciji BiH za august bila 1.708 KM.

To znači da je prosječna plata pokrivala svega 47,90 posto vrijednosti sindikalne potrošačke korpe, dok je minimalna plata od 1.027 KM pokrivala 28,81 posto.

Posljednji statistički podaci pokazuju da je rast cijena u FBiH nastavljen i na mjesečnom i na godišnjem nivou. Pritom, stopa inflacije od 5,7 posto predstavlja prosječno povećanje potrošačkih cijena, a ne jednak rast cijena svih pojedinačnih proizvoda i usluga.