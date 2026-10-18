Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 19.10.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u dijelu ulica Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u ulicama Mramorska, Arifa Redžića, Miralema Junuzovića i dijelu ulice 26. Avgusta u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica:

– u naselju Šišići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima Juroševići i Vrnojevići u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima Bečići, Nasubašići i Željova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 20.10.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u dijelu ulica Potočka mahala, Hadži Bajazidova mahala, Kruševac i Prokopac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima Falešići, Moranjci i Čekanići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima Bečići, Nasubašići i Željova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.