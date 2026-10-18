Rudnik soli Tuzla planira dvije elektrane, jedna će biti na Tušnju, druga na Tetimi

Rudnik soli Tuzla planira izgradnju solarne elektrane na Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi, čime bi ova kompanija, osim proizvodnje slanice, mogla započeti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Za oba projekta pokrenuti su postupci javne nabavke, a zainteresovanim kompanijama ostavljeni su rokovi do kraja oktobra za dostavljanje ponuda.

Riječ je o dva odvojena energetska projekta koja uključuju izradu projektne dokumentacije, izgradnju postrojenja i potrebne prateće infrastrukture. Realizacija je predviđena po principu „ključ u ruke“, što podrazumijeva da izabrani izvođači preuzimaju odgovornost za ugovorene poslove do završetka radova.

Postupci javnih nabavki pokrenuti su 3. oktobra. Ponude za izgradnju solarne elektrane Tušanj primaju se do 26. oktobra u 11:30 sati, dok je za vjetroelektranu Tetima rok dan kasnije, 27. oktobra u istom terminu.

Vrijednost planiranih investicija zasad nije objavljena, kao ni podaci o instaliranoj snazi budućih elektrana.

Rudnik soli Tuzla širi poslovanje na obnovljive izvore energije

Osnovna djelatnost Rudnika soli Tuzla i dalje je eksploatacija kamene soli i proizvodnja slanice, koja se koristi kao sirovina u hemijskoj i prehrambenoj industriji.

Najznačajnije eksploataciono područje nalazi se na Tetimi, gdje se slanica proizvodi postupkom kontrolisanog rastvaranja podzemnih naslaga soli. Tako dobijena sirovina transportuje se do industrijskih potrošača.

Među važnijim kupcima su Sisecam Soda Lukavac i Solana Tuzla, dok se slanica prema potrebi isporučuje i kompleksu Panonskih jezera.

Proizvodnja i transport slanice zahtijevaju pouzdan rad tehničkih sistema, zbog čega bi buduća proizvodnja električne energije mogla imati značaj za poslovanje kompanije. Ipak, još nije poznato hoće li se struja iz planiranih postrojenja koristiti za vlastite potrebe ili će biti namijenjena i prodaji.

Za vjetroelektranu Tetima ranije pokrenute pripreme

Projekt izgradnje vjetroelektrane na Tetimi nije prva aktivnost Rudnika soli na ovoj lokaciji.

Kompanija je u aprilu ove godine objavila nabavku za izradu glavnog projekta vjetroelektrane, dok novi postupak obuhvata projektovanje i samu izgradnju postrojenja.

Na Tetimi se istovremeno provode i drugi infrastrukturni projekti povezani s osnovnom djelatnošću rudnika. Među njima su pripreme pristupnih puteva i platoa za devet istražno-eksploatacionih bušotina.

Rudnik radi i na modernizaciji sistema za proizvodnju i transport slanice, uključujući automatizaciju procesa koja bi trebala omogućiti efikasniji nadzor i upravljanje proizvodnjom.

Koliko će električne energije proizvoditi nova postrojenja?

Iako su postupci nabavke već pokrenuti, ključni tehnički i finansijski podaci o planiranim elektranama još nisu javno navedeni.

Nije poznato koliko će koštati izgradnja solarne elektrane na Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi, kolika će biti njihova snaga niti koliko bi električne energije mogle proizvoditi godišnje.

Ti podaci bit će važni za procjenu ekonomskih efekata projekata, posebno mogućnosti smanjenja troškova poslovanja Rudnika soli.

Pokretanje postupaka nabavke za sada predstavlja pripremu za izgradnju, a ne potvrdu da su ugovori zaključeni ili da su radovi počeli.