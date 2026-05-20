Luka Garza u dresu BiH ovog ljeta igrat će za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, potvrđeno je iz Košarkaškog saveza BiH.

Selektor reprezentacije BiH Dario Gjergja istakao je da će nacionalni tim u predstojećem kvalifikacionom prozoru moći računati na košarkaša Boston Celticsa, te naglasio kako su i Luka Garza i njegov otac Frank pokazali veliku želju da ponovo zaigra za Zmajeve.

Gjergja je dodao da je sretan zbog buduće saradnje sa Garzom, ali se osvrnuo i na status Xaviera Castanede, koji zbog privatnih obaveza neće biti dio reprezentacije u julskom okupljanju, iako je najavio povratak u narednom periodu.

Veliko zadovoljstvo zbog novog nastupa za reprezentaciju nije krio ni Frank Garza, otac bh. reprezentativca. Istakao je da porodici mnogo znači mogućnost da Luka ovog ljeta nastupi pred porodicom i publikom u Bosni i Hercegovini, zajedno sa reprezentativnim saigračima i rođakom Amarom Alibegovićem.

Luka Garza, koji iza sebe ima veoma dobru sezonu u NBA ligi kao član Boston Celticsa, poručio je da mu predstavlja veliku čast što će ponovo nositi dres Bosne i Hercegovine. Naglasio je kako jedva čeka okupljanje reprezentacije i početak priprema sa ostatkom ekipe.

Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine početkom jula očekuju novi izazovi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zmajevi će 2. jula u Zenici ugostiti selekciju Turske, dok četiri dana kasnije gostuju reprezentaciji Srbije.