Zmajevi na korak do cilja: Rumunija prva prepreka ka Svjetskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras dočekuje Rumuniju u meču pretposljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Naši reprezentativci su do sada protiv večerašnjeg rivala odigrali sedam utakmica, u kojima su ostvarili tri pobjede, dok su četiri puta poraženi. Zmajevi su na početku kvalifikacija savladali večerašnjeg protivnika u Bukureštu, a nova pobjeda dovela bi ih u situaciju da u posljednjem kolu protiv Austrije sami odlučuju o direktnom plasmanu na Mundijal.

Večerašnji meč Bosna i Hercegovina – Rumunija igra se od 20:45 sati na stadionu „Bilino polje“ u Zenici. Glavni sudija je Michael Oliver iz Engleske, a asistiraće mu Stuart Burt i James Mainwaring. Četvrti sudija je Chris Kavanagh, dok će u VAR sobi biti Michael Salisbury i Peter Bankes, također iz Engleske.