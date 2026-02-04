Širi spisak košarkaške reprezentacije BiH za kvalifikacije protiv Švicarske

Širi spisak košarkaške reprezentacije BiH za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo objavio je selektor Dario Gjergja, uoči predstojećih utakmica protiv selekcije Švicarske. Okupljanje je zakazno u Tuzli.

Na širem spisku nalaze se: Adnan Arslanagić iz Jahorine, Amar Alibegović iz Granade, Edin Atić iz Bosne BH Telecom, Tarik Hrelja iz Student m:tela, Amar Gegić iz SC Derbyja, Asim Gutić iz Bosne BH Telecom, Vojin Ilić iz Igokee m:tel, Džanan Musa iz Dubaija.

Na spisku su i Adin Vrabac koji je trenutno bez kluba, Aleksandar Lazić iz Igokee m:tel, Haris Delalić iz Bosne BH Telecom, Lazar Mutić iz litvanskog Lietkabelisa, Fahrudin Manjgafić koji je bez kluba, Emir Sulejmanović iz Unicaje, Ajdin Penava iz Slaska, Kenan Kamenjaš iz Dubaija, Nikola Marić iz Girone, Stefan Simanić iz Šiauliaija, Novak Manojlović iz Bosne BH Telecom, Darko Talić iz Borca WWin, John Roberson iz Toulona, Dušan Makitan iz Borca WWin, Reuf Livadić iz Proma Donji Vakuf, Malik Skalonjić iz Spartaka Subotica i Sani Čampara iz Slobode Energoinvest.

Širi spisak košarkaške reprezentacije BiH bit će naknadno skraćen, a selektor će do početka priprema odabrati 15 igrača koji će konkurisati za nastup u kvalifikacionim mečevima.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se 22. februara u Tuzli, gdje će pet dana kasnije dočekati Švicarsku. Drugi susret protiv istog protivnika planiran je 2. marta u Kriensu.

Izvor: Košarkaški savez BiH