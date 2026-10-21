Philadelphia šokirala prvaka NBA lige

Košarkaši Philadelphia 76ersa pobjedom nad aktuelnim NBA prvakom New York Knicksima rezultatom 106:100 otvorili su novu sezonu i pokazali da bi mogli biti ozbiljni kandidati za šampionsku titulu.

Susret u Madison Square Gardenu obilježili su prvi nastupi LeBrona Jamesa i Jaylena Browna u dresu Philadelphije.

Utakmica je odigrana u posebnoj atmosferi jer su domaći košarkaši prije početka susreta dobili šampionsko prstenje, a podignuta je i zastava u čast osvajanja prve NBA titule nakon 1973. godine. Ipak, slavlje domaćih navijača pokvarila je Philadelphia, koja je u drugom poluvremenu napravila preokret.

New York je tokom prvog dijela imao i deset poena prednosti, a na odmor je otišao s vodstvom 58:54. Gosti su u nastavku podigli nivo igre, posebno u odbrani, što im je omogućilo da preuzmu kontrolu nad rezultatom.

Odlučujuća je bila treća četvrtina, tokom koje je Philadelphia napravila seriju od 11:0. Jaylen Brown pogodio je trojku uz zvuk sirene za vodstvo 83:76, nakon čega su 76ersi nastavili povećavati prednost.

Knicksi su u završnici pokušali napraviti preokret, a Karl-Anthony Towns trojkom je smanjio zaostatak na samo jedan poen, 96:95. Međutim, Joel Embiid odmah je odgovorio pogotkom za tri poena i zaustavio nalet domaćina.

Najefikasniji igrač Philadelphije bio je Tyrese Maxey sa 28 poena, dok je Brown svoj debi završio sa 19 poena, osam skokova i šest asistencija.

LeBron James je u svojoj rekordnoj 24. NBA sezoni upisao 14 poena, devet skokova i sedam asistencija, čime je dao značajan doprinos pobjedi novog tima. Embiid je dodao 13 poena, 11 skokova i šest asistencija.

Kod New Yorka najefikasniji je bio Jalen Brunson sa 21 poenom, dok je Towns ostvario učinak od 19 poena i 12 skokova.

Pobjedom na gostovanju kod aktuelnog prvaka Philadelphia je uspješno započela sezonu u kojoj će se od ekipe s Jamesom, Brownom, Embiidom i Maxeyjem očekivati borba za sam vrh Istočne konferencije.