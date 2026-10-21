Mesud Selimović posebnim videom najavio posljednji ples u ringu

Mesud Selimović, jedan od najuspješnijih bosanskohercegovačkih kikboksera, na nesvakidašnji način najavio je svoj posljednji profesionalni meč. Na Facebook profilu objavio je video, snimljen u filmskom stilu, kojim je najavio oproštajni nastup zakazan za 25. decembar u tuzlanskom Mejdanu.

„Idemo posljedni put treneru“, napisao je Selimović uz objavljeni snimak, dodavši oznaku #zadnjih10 i datum svog posljednjeg izlaska u ring.

Umjesto uobičajene sportske najave, Selimović je publici predstavio video u kojem se smjenjuju kadrovi vojničke uniforme, napornih treninga, vatre i simboličnih prizora koji nam slikovito prikazuju sve ono što smo mogli vidjeti u njegovoj dosadašnjoj karijeri – snagu, disciplinu i istrajnost. Završni kadar otkriva šampionski pojas s natpisom „The Last Dance – Night of Champions VII“, što je i naziv samog događaja.

Kratka poruka upućena treneru daje posebnu težinu cijeloj najavi. Iza te poruke stoje godine odricanja, napornih priprema, pobjeda i poraza, a sada je pred Selimovićem njegov posljednji profesionalni nastup.

Selimović posljednji put pred publikom u Mejdanu

Oproštajna borba bit će održana u okviru sedmog izdanja manifestacije „Noć šampiona“, koja se nakon višegodišnje pauze vraća u Tuzlu pod nazivom „The Last Dance, Night of Champions VII“.

Selimović će 25. decembra, pred domaćom publikom u SKPC Mejdan, odmjeriti snage s nizozemskim kikbokserom Kevinom van Heeckerenom, koji također ima iskustvo nastupa u prestižnoj organizaciji GLORY. Meč će biti održan prema pravilima K1 discipline, a početak manifestacije zakazan je za 21 sat.

Poznat pod nadimkom „Bosnian Soldier“, Selimović je tokom karijere ostvario više od 150 nastupa. Među njegovim najvećim uspjesima su srebrena medalja sa Svjetskih igara 2017. godine, bronzane medalje s evropskih prvenstava te brojne domaće i međunarodne pobjede.

Posebnu simboliku oproštaju daje činjenica da će Mesud Selimović svoju posljednju profesionalnu borbu imati upravo u Tuzli, gradu u kojem je gradio veliki dio sportskog puta.

Njegov posljednji ples u ringu zakazan je za 25. decembar, kada će Mejdan biti domaćin završnog poglavlja karijere jednog od najpoznatijih bosanskohercegovačkih kikboksera.