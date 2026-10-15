Mesud Selimović se oprašta od ringa

Nakon višegodišnje pauze, Noć šampiona ponovo se vraća u Tuzlu, a sedmo izdanje ove poznate borilačke manifestacije bit će održano 25. decembra u SKPC Mejdan.

Večer pod nazivom „The Last Dance – Night of Champions VII“ obilježit će posljednji profesionalni meč jednog od najuspješnijih bosanskohercegovačkih kikboksera, Mesuda Selimovića.

Selimović će se pred domaćom publikom oprostiti od profesionalne karijere u borbi protiv nizozemskog kikboksera Kevina van Heeckerena, koji također ima iskustvo nastupa u prestižnoj svjetskoj organizaciji GLORY. Meč će biti održan prema pravilima K1 discipline, a početak manifestacije zakazan je za 21 sat.

Organizator događaja je Klub borilačkih vještina „Flek Tom-Cat“ iz Tuzle, uz podršku Kickboxing saveza Bosne i Hercegovine.

Selimović već dugo godina je rado viđen gost na ekranima TV Slon kao i na našim online izdanjima. Prisjetimo se nekog od njegovih gostovanja za našu medijsku kuću, njegovih početaka i trenutaka koji su obilježili njegovu sportsku karijeru.

RTV Slon našem dragom Mesudu Selimoviću želi puno sreće na samom finišu njegove sportske odnosno takmičarske karijere.

Mesud Selimović završava karijeru nakon više od 150 borbi

Poznat pod nadimkom „Bosnian Soldier“, Mesud Selimović iza sebe ima više od 150 borbi i brojne uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Među najznačajnijim rezultatima izdvaja se srebrna medalja sa Svjetskih igara 2017. godine u poljskom Wroclawu, gdje je nastupao u disciplini K1 do 86 kilograma. Osvajao je i bronzane medalje na evropskim prvenstvima u Bilbau 2014. i Antaliji 2022. godine.

Višestruki je prvak Bosne i Hercegovine i viceprvak Balkana, a 2012. godine osvojio je titulu „Kralj ringa“ na poznatom Turniru osmorice, ostvarivši tri pobjede tokom jedne večeri.

Tokom profesionalne karijere nastupao je i pod okriljem organizacije GLORY, uključujući velike međunarodne priredbe poput GLORY Collision 9 u Rotterdamu.

Selimović je ujedno oficir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njegov put od Srebrenice do međunarodne borilačke scene dobit će poseban završetak upravo u Mejdanu, pred publikom koja je godinama pratila njegove sportske uspjehe.

Noć šampiona nekada je okupljala i do 7.000 gledalaca

Manifestacija „Noć šampiona“ tokom ranijih izdanja bila je među najznačajnijim kikbokserskim događajima u Bosni i Hercegovini. Borilačke večeri u Tuzli i Zenici okupljale su između 4.000 i 7.000 posjetilaca, a publika je imala priliku gledati borbe za prestižne međunarodne titule.

Posebno mjesto u historiji manifestacije zauzima Salko Zildžić, čiji su okršaji s crnogorskim borcem Ivanom Strugarom privlačili pažnju ljubitelja borilačkih sportova širom regije.

Zildžić je 2008. godine u tuzlanskom Mejdanu osvojio pojas svjetskog prvaka WAKO PRO asocijacije, dok je godinu kasnije održan revanš u podgoričkoj Morači.

Publika pamti i izdanje iz 2010. godine u Zenici, kada je Zildžić za samo 83 sekunde nokautirao Portugalca Alberta Moraisa. Posljednja, šesta manifestacija održana je u decembru 2011. godine u Tuzli, a obilježila ju je njegova borba protiv Francuza Abderrahima Chafayea.

Nakon 15 godina pauze, Noć šampiona vraća se na mjesto na kojem su održani neki od njenih najpoznatijih mečeva. Ovoga puta centralna borba imat će poseban značaj jer će označiti završetak profesionalne karijere Mesuda Selimovića.

Informacije o prodaji ulaznica i kompletnom programu borbi organizatori će objaviti naknadno.