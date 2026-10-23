Noć šampiona se vraća u Tuzlu: Mesud Selimović posljednji put ulazi u profesionalni ring

Mjesto na kojem je napravio prve borilačke korake bit će i pozornica njegovog posljednjeg profesionalnog meča. Nakon godina provedenih u svjetskim ringovima, velikih pobjeda, izazova i više od 150 borbi, Mesud Selimović odlučio je završiti profesionalnu kickboxing karijeru upravo u Tuzli. Njegov oproštaj bit će centralni događaj sedme „Noći šampiona“, manifestacije koja se nakon decenije i po vraća u Mejdan. Za organizatore, ali i Selimovićevog dugogodišnjeg trenera Salku Zildžića, ovaj događaj ima poseban značaj.

„Na prethodnih šest manifestacija, ili Noći šampiona, ja sam bio zvijezda večeri, a sada je jedno moje dijete, na ovom sedmom nastavku, glavna zvijezda večeri i to će, ustvari, biti njegov oproštajni meč nakon jedne zavidne i uspješne sportske karijere”, kazao je Salko Zildžić, organizator.

Za posljednji profesionalni nastup Selimović je izabrao ozbiljnog protivnika. Riječ je o nizozemskom borcu Kevinu Van Heeckerenu, koji iza sebe također ima iskustvo nastupa u velikim međunarodnim kickboxing organizacijama. Iako će domaća publika biti na Selimovićevoj strani, nizozemski borac u Tuzlu dolazi s jasnom namjerom- da pobjedom pokvari oproštaj bh. šampiona.

„Pripremam se za borbu 25. decembra protiv Selimovića. Poštujem ga kao borca, ali obojica želimo pobijediti. Ja ću dobiti ovu borbu i pobjedu odnijeti u Nizozemsku”, rekao je Kevin van Heeckeren, nizozemski kickbokser.

Takva najava nije zabrinula Selimovića. Svjestan kvaliteta protivnika, poručuje da u posljednji meč ne ulazi samo kako bi se oprostio od publike, nego i kako bi karijeru završio pobjedom. Posebnu emociju budi činjenica da će profesionalni put zaokružiti upravo u Mejdanu, gdje je nekada imao jedan od svojih prvih nastupa.

„Mislim da je došlo vrijeme da se ova priča završi. Još ako bude, što bi se reklo, šlag na tortu, pobjeda u Mejdanu. A što se tiče njegove poruke, mogu odgovoriti da pobjeda ipak ostaje u Bosni i Hercegovini. Neće ona otići tako lako za Holandiju”, poručio je Mesud Selimović, kickbokser.

Ipak, „Noć šampiona 7“ neće biti samo oproštaj jednog velikog sportiste. Publiku očekuje ukupno trinaest borbi, od kojih sedam u glavnom programu. Podršku manifestaciji pruža i Vlada Tuzlanskog kantona.

„Moram istaći da smo mi u proteklom periodu bili podrška svim ovim događajima, podrška našim takmičarima, pa evo i za Mesudov odlazak na sve te više rangove. Bili smo zaista tu njima i podrška u svemu tome, a moram istaći da je Mesud, a i njegov trener, naši stipendisti jer smo mi napravili uslove i kriterije da se svaki rad i trud našeg takmičara vrednuje u onoj mjeri sa postignutim rezultatom”, izjavio je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Borilački spektakl iz Mejdana imat će i televizijski prijenos.

„Nadamo se da će u perspektivi Mesud biti naš stalni komentator, s obzirom na iskustvo koje ima na svjetskom nivou. Mi obično radimo ovakve spektakle sa 10 do 12 kamera, u Mejdanu će sve biti pokriveno“, rekao je Almir Šećkanović, direktor MYTV-a.

Preliminarne borbe počet će u 19 sati, dok je glavni program najavljen od 20 sati. Ulaznice su već u prodaji, a organizatori očekuju ispunjene tribine Mejdana.