Noć šampiona se vraća u Tuzlu: Mesud Selimović posljednji put ulazi u profesionalni ring

Jasmina Ibrahimović
Mesud Selimović, press najava za zadnju borbu
Foto: Adin Jusufović - RTV Slon

Mjesto na kojem je napravio prve borilačke korake bit će i pozornica njegovog posljednjeg profesionalnog meča. Nakon godina provedenih u svjetskim ringovima, velikih pobjeda, izazova i više od 150 borbi, Mesud Selimović odlučio je završiti profesionalnu kickboxing karijeru upravo u Tuzli. Njegov oproštaj bit će centralni događaj sedme „Noći šampiona“, manifestacije koja se nakon decenije i po vraća u Mejdan. Za organizatore, ali i Selimovićevog dugogodišnjeg trenera Salku Zildžića, ovaj događaj ima poseban značaj.

„Na prethodnih šest manifestacija, ili Noći šampiona, ja sam bio zvijezda večeri, a sada je jedno moje dijete, na ovom sedmom nastavku, glavna zvijezda večeri i to će, ustvari, biti njegov oproštajni meč nakon jedne zavidne i uspješne sportske karijere”, kazao je Salko Zildžić, organizator.

Salko Zildžić
Foto: Adin Jusufović – RTV Slon

Za posljednji profesionalni nastup Selimović je izabrao ozbiljnog protivnika. Riječ je o nizozemskom borcu Kevinu Van Heeckerenu, koji iza sebe također ima iskustvo nastupa u velikim međunarodnim kickboxing organizacijama. Iako će domaća publika biti na Selimovićevoj strani, nizozemski borac u Tuzlu dolazi s jasnom namjerom- da pobjedom pokvari oproštaj bh. šampiona.

„Pripremam se za borbu 25. decembra protiv Selimovića. Poštujem ga kao borca, ali obojica želimo pobijediti. Ja ću dobiti ovu borbu i pobjedu odnijeti u Nizozemsku”, rekao je Kevin van Heeckeren, nizozemski kickbokser.

Takva najava nije zabrinula Selimovića. Svjestan kvaliteta protivnika, poručuje da u posljednji meč ne ulazi samo kako bi se oprostio od publike, nego i kako bi karijeru završio pobjedom. Posebnu emociju budi činjenica da će profesionalni put zaokružiti upravo u Mejdanu, gdje je nekada imao jedan od svojih prvih nastupa.

„Mislim da je došlo vrijeme da se ova priča završi. Još ako bude, što bi se reklo, šlag na tortu, pobjeda u Mejdanu. A što se tiče njegove poruke, mogu odgovoriti da pobjeda ipak ostaje u Bosni i Hercegovini. Neće ona otići tako lako za Holandiju”, poručio je Mesud Selimović, kickbokser.

Mesud Selimović
Foto: Adin Jusufović – RTV Slon

Ipak, „Noć šampiona 7“ neće biti samo oproštaj jednog velikog sportiste. Publiku očekuje ukupno trinaest borbi, od kojih sedam u glavnom programu. Podršku manifestaciji pruža i Vlada Tuzlanskog kantona.

„Moram istaći da smo mi u proteklom periodu bili podrška svim ovim događajima, podrška našim takmičarima, pa evo i za Mesudov odlazak na sve te više rangove. Bili smo zaista tu njima i podrška u svemu tome, a moram istaći da je Mesud, a i njegov trener, naši stipendisti jer smo mi napravili uslove i kriterije da se svaki rad i trud našeg takmičara vrednuje u onoj mjeri sa postignutim rezultatom”, izjavio je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Borilački spektakl iz Mejdana imat će i televizijski prijenos.

„Nadamo se da će u perspektivi Mesud biti naš stalni komentator, s obzirom na iskustvo koje ima na svjetskom nivou. Mi obično radimo ovakve spektakle sa 10 do 12 kamera, u Mejdanu će sve biti pokriveno“, rekao je Almir Šećkanović, direktor MYTV-a.

Preliminarne borbe počet će u 19 sati, dok je glavni program najavljen od 20 sati. Ulaznice su već u prodaji, a organizatori očekuju ispunjene tribine Mejdana.

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