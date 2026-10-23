Uhapšen Ibrahim Handanović, pratilac direktora KPZ-a Zenica Rusmira Isaka

Ibrahim Handanović (29), zaposlenik zatvorske policije Kazneno-popravnog zavoda Zenica i pratilac direktora ove ustanove Rusmira Isaka, uhapšen je sinoć u Zenici nakon policijske potjere. Prema informacijama koje je objavio portal Istraga.ba, hapšenju je prethodio pokušaj bijega tokom policijske kontrole.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona pokušali su kontrolisati Handanovića, koji je tom prilikom, prema medijskim navodima, odbacio paketić s materijom za koju se sumnja da je droga, a zatim pobjegao.

U potjeru se uključilo više policijskih patrola, a Handanović je sustignut i uhapšen u Travničkoj ulici u Zenici.

Nakon hapšenja izvršen je i pretres njegovog stana, dok bi pronađena materija trebala biti upućena na vještačenje radi utvrđivanja njenog sastava.

Ibrahim Handanović zaposlen u zatvorskoj policiji KPZ-a Zenica

Handanović je zaposlen u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, gdje radi kao pripadnik zatvorske policije. U javnosti je poznat i kao pratilac direktora ove ustanove Rusmira Isaka, sina federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

Prema ranijim medijskim izvještajima, njegovo ime spominjalo se u vezi s nasilnim incidentima, uključujući tuče i pucnjave. Međutim, podaci o eventualnim pravosnažnim presudama za te slučajeve nisu potvrđeni.

Oglasio se i direktor KPZ-a Zenica Rusmir Isak

Nakon objavljivanja informacije o hapšenju oglasio se direktor KPZ-a Zenica Rusmir Isak, koji je naveo da je zatečen medijskim izvještajima o slučaju.

Istakao je da ustanova u trenutku njegovog obraćanja nije dobila zvaničnu informaciju nadležnih policijskih organa te da će, nakon njenog zaprimanja, poduzeti mjere iz svoje nadležnosti ukoliko se navodi potvrde.

Isak je naglasio da ne opravdava eventualne nezakonite postupke zaposlenih i da osobe za koje se dokaže umiješanost u kriminalne aktivnosti ne mogu imati mjesto u zatvorskoj policiji.

Zvanični detalji policijskog postupanja, uključujući vrstu pronađene materije i eventualnu krivičnu odgovornost uhapšenog, još nisu potvrđeni.