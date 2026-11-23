Tuzla servis, prve servisne informacije za ponedjeljak, 23. novembar:

VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 188 zdravstvenih usluga.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena su dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

KP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.