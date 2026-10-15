Restoran Tradicija u Tuzli: Nedjelja za porodični ručak

Postoje mjesta na koja se ljudi godinama rado vraćaju, gdje se uz dobru hranu dijele priče, obilježavaju važni datumi i provodi vrijeme s dragim ljudima. Jedno takvo mjesto nalazi se u tuzlanskom Dramar centru, gdje je Restoran Tradicija nedavno otvorio svoja vrata i nastavio ugostiteljsku priču poznatu brojnim Tuzlacima.

Na adresi Branilaca BiH 11 restoran je radio gotovo dvije decenije, a sada je dobio novo ime i domaćine. Zanimljivo je da iza ove priče stoje nekadašnji uposlenik restorana i njegov prijatelj, koji su odlučili zajednički nastaviti posao na dobro poznatoj lokaciji.

Poznavanje prostora, gostiju i ugostiteljskog posla dio je njihove prednosti. Ideja nije bila potpuno mijenjati ono na šta su ljudi navikli, već poznatom mjestu dati vlastiti pečat, uz pažnju posvećenu hrani, usluzi i atmosferi u kojoj se gosti osjećaju dobrodošlo.

Restoran Tradicija spaja poznati ambijent i okuse domaće kuhinje

Iako naziv može asocirati na starinske bosanske kuće, sofre i sinije, Restoran Tradicija zadržao je prepoznatljiv restoranski ambijent, prilagođen kako svakodnevnim dolascima, tako i većim okupljanjima.

Ono što donosi posebnost jeste gastronomska ponuda. Uz raznovrsna jela koja gosti očekuju u restoranu, na jelovniku su mjesto pronašli i tradicionalni specijaliteti koji se ne mogu često pronaći u ugostiteljskim objektima. Upravo ta kombinacija poznatih okusa i jela koja podsjećaju na domaću kuhinju jedan je od pravaca kojim novi domaćini žele razvijati restoran.

Nedjelja kao prilika da se porodica okupi za istim stolom

U vremenu kada porodične i poslovne obaveze često ostavljaju malo prostora za zajedničke trenutke, nedjeljni ručak ima posebno mjesto. To je prilika da se porodica okupi, razgovara bez žurbe i provede nekoliko ugodnih sati zajedno.

Upravo zato iz Restorana Tradicija posebno pozivaju porodice da nedjelju provedu uz zajednički ručak, u prostoru u kojem ima mjesta i za manja druženja i za veća porodična okupljanja.

Restoran raspolaže sa 150 sjedećih mjesta u unutrašnjem dijelu i dodatnih 80 na otvorenoj terasi. Gostima je osiguran i besplatan parking, što olakšava dolazak porodicama i većim grupama.

Osim nedjeljnih ručkova, prostor je pogodan za rođendane, godišnjice, porodične svečanosti, poslovne susrete i druge prilike koje zaslužuju okupljanje za zajedničkim stolom.

Restoran Tradicija uspješno je započeo s radom, a novi domaćini žele da poznata tuzlanska adresa i dalje bude mjesto na kojem se ljudi susreću, druže i uživaju u hrani.

Za sve koji planiraju naredni porodični ručak ili proslavu, Restoran Tradicija nalazi se u Dramar centru, u Ulici Branilaca BiH 11 u Tuzli.

Informacije i rezervacije dostupne su na brojeve telefona 064 460 8562 i 035 304 522.