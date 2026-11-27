Ako još uvijek birate gdje ćete dočekati Novu godinu i nastaviti praznično slavlje, restoran Tradicija u Tržnom centru Dramar u Tuzli priprema dvije posebne večeri uz muziku uživo, pažljivo osmišljenu večeru i ugodan ambijent.

Doček Nove 2027. godine uz Zoranu Stankić i Vojislava Savića

Novogodišnja noć, 31. decembra, u restoranu Tradicija bit će u znaku Zorane Stankić i Vojislava Savića, koji će se pobrinuti za muzički program i atmosferu uz poznate pjesme i dobru energiju.

Goste očekuje kompletna večera po cijeni od **90 KM**, koja uključuje toplo i hladno predjelo, glavno jelo, salatu i desert. Večer je zamišljena kao prilika za opušteno druženje, uživanje u dobroj hrani i ulazak u novu godinu u društvu dragih ljudi.

Prvi januar uz Ajšu Kapetanović

Novogodišnje slavlje nastavlja se i 1. januara, kada će goste zabavljati Ajša Kapetanović. Uz autorske pjesme i poznate hitove, očekuje vas večer ispunjena muzikom i dobrom atmosferom, idealna za nastavak prazničnog raspoloženja.

Cijena večere i muzičkog programa iznosi 50 KM, a uključuje kompletan meni: toplo i hladno predjelo, glavno jelo, salatu i desert.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Bilo da birate novogodišnji doček ili želite nastaviti slavlje prvog dana Nove godine, restoran Tradicija pripremio je dvije prilike za ugodno druženje i lijepe praznične trenutke.

Rezervacije i dodatne informacije dostupne su putem telefona:

061 980 049 | 064 460 8562