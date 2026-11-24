Komercijalizacija praznika pretvorila je neke od najznačajnijih vjerskih, porodičnih i društvenih tradicija u prilike za zaradu vrijednu milijarde dolara. Nekada su u središtu obilježavanja bili zahvalnost, ljubav, vjera i zajedništvo, dok danas prazničnu atmosferu sve češće određuju izlozi, reklamne kampanje i popusti.

Trgovci s pripremama počinju sedmicama, pa čak i mjesecima prije praznika, a filmska industrija, popularna muzika i društvene mreže dodatno oblikuju naša očekivanja o tome kako bi savršena proslava trebala izgledati.

Izdvojili smo pet svjetski poznatih praznika koji najbolje pokazuju kako su tradicionalni običaji postali dio globalne potrošačke kulture.

1. Božić: Od vjerskog praznika do globalne industrije

Božić, kojim kršćani obilježavaju rođenje Isusa Krista, postao je jedan od najprepoznatljivijih primjera komercijalizacije praznika.

Ukrašavanje domova, kupovina poklona, adventski sajmovi, praznična putovanja i posebne kolekcije proizvoda danas čine veliki dio božićne sezone, čak i u zemljama u kojima kršćanstvo nije dominantna religija.

Jedan od najzanimljivijih primjera uticaja marketinga jeste lik Djeda Mraza. Kompanija Coca-Cola 1931. godine angažovala je ilustratora Haddona Sundbloma da kreira praznične reklame s likom dobroćudnog starca u crvenom odijelu.

Iako Coca-Cola nije izmislila Djeda Mraza, njene reklamne kampanje značajno su doprinijele popularizaciji njegovog današnjeg izgleda.

Svoj doprinos dala je i filmska industrija. Filmovi poput „Sam u kući“, „Čudo u 34. ulici“ i „Zapravo ljubav“ decenijama oblikuju sliku savršenog Božića, uz raskošno ukrašene domove, poklone i prazničnu romantiku.

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2. Valentinovo: Kada je ljubav dobila cijenu

Dan zaljubljenih, koji se obilježava 14. februara, povezuje se s kršćanskim predajama o svetom Valentinu, a tokom stoljeća postao je simbol romantične ljubavi.

Danas je Valentinovo jedna od najvažnijih prilika za zaradu cvjećara, zlatara, restorana, proizvođača čokolade i turističkih agencija.

Prema istraživanju američke Nacionalne federacije maloprodaje (NRF), procijenjeno je da će Amerikanci tokom Valentinova 2026. godine potrošiti rekordnih 29,1 milijardu dolara.

Romantične komedije i reklamne kampanje dodatno su učvrstile uvjerenje da se ljubav dokazuje velikim gestama, skupocjenim poklonima i pažljivo organiziranim iznenađenjima.

Tako je dan posvećen emocijama za mnoge postao i svojevrstan test finansijskih mogućnosti.

3. Noć vještica: Kako je strah postao unosan posao

Korijeni Noći vještica, odnosno Halloweena, povezuju se s drevnim keltskim običajima i kasnijim kršćanskim tradicijama.

Savremeno obilježavanje praznika 31. oktobra, međutim, podrazumijeva kupovinu kostima, slatkiša, dekoracija, maski, tematskih proizvoda i organizovanje zabava.

Procjene američke Nacionalne federacije maloprodaje pokazale su da je očekivana potrošnja za Noć vještica u SAD-u tokom 2026. godine iznosila 13,5 milijardi dolara. Gotovo milijardu dolara Amerikanci su planirali izdvojiti samo za kostime kućnih ljubimaca.

Hollywood je odigrao značajnu ulogu u globalnom širenju ovog praznika. Horor filmovi, među kojima je posebno prepoznatljiv serijal „Halloween“, učinili su maske, izrezbarene bundeve i zastrašujuće dekoracije dijelom popularne kulture širom svijeta.

Danas se Noć vještica obilježava čak i u sredinama koje nemaju historijsku povezanost s tim običajima.

4. Uskrs: Od vjerske simbolike do čokoladnih zečeva

Uskrs je najvažniji kršćanski praznik, kojim se obilježava uskrsnuće Isusa Krista. Njegova suština vezana je za vjeru, nadu i novi život.

Jaja i zečevi, koji se u različitim tradicijama povezuju s plodnošću i obnovom života, s vremenom su postali prepoznatljivi simboli praznika, ali i izuzetno unosni proizvodi konditorske industrije.

Čokoladna jaja, zečevi, poklon-paketi i proljetne dekoracije pune police trgovina sedmicama prije praznika.

Prema procjenama NRF-a, Amerikanci su za obilježavanje Uskrsa ove godine planirali potrošiti rekordnih 24,9 milijardi dolara.

5. Majčin dan: Praznik protiv čije se komercijalizacije borila njegova osnivačica

Historija Majčinog dana možda najbolje pokazuje koliko se prvobitna ideja jednog praznika može razlikovati od načina na koji se danas obilježava.

Amerikanka Anna Jarvis organizovala je 1908. godine obilježavanje Majčinog dana u čast svoje preminule majke. Šest godina kasnije praznik je dobio službeno priznanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njena želja bila je da djeca iskažu zahvalnost majkama ličnim gestama, riječima i pažnjom. Međutim, kada su proizvođači čestitki, cvjećari i trgovci prepoznali priliku za zaradu, Jarvis je postala jedna od najvećih protivnica komercijalizacije praznika koji je sama pomogla uspostaviti.

Više od jednog stoljeća kasnije, procijenjena potrošnja za Majčin dan u Sjedinjenim Američkim Državama tokom 2026. godine dostigla je 38 milijardi dolara, prema planovima potrošača.

Komercijalizacija praznika: Kako su nam filmovi i reklame prodali emocije?

Praznici su idealna prilika za marketing jer se povezuju s emocijama. Ljubav, zahvalnost, nostalgija, porodična bliskost i želja da obradujemo druge postali su temelj reklamnih kampanja kojima se prodaje mnogo više od samog proizvoda.

Filmska industrija decenijama oblikuje predstavu o tome kako bi praznici trebali izgledati. Savršeno ukrašena kuća, pokloni ispod jelke, romantična večera uz svijeće ili raskošna porodična trpeza postali su slike kojima mnogi pokušavaju približiti vlastiti život.

Društvene mreže dodatno su pojačale taj pritisak. Nekada su praznični trenuci ostajali u porodičnim albumima, dok se danas fotografije poklona, dekoracija i proslava javno dijele, stvarajući prostor za poređenje i takmičenje.

Problem nije u kupovini poklona niti u želji da se praznik učini posebnim. Problem nastaje kada vrijednost poklona postane mjerilo ljubavi, a količina potrošenog novca pokazatelj uspješnosti proslave.

Koliko novca svijet troši na prazničnu kupovinu?

Razmjere koje je dostigla komercijalizacija praznika najbolje pokazuju finansijski podaci. Prema istraživanju kompanije Salesforce, tokom novembra i decembra 2025. godine globalna internetska prodaja dostigla je rekordnih 1.290 milijardi dolara, što predstavlja rast od sedam posto u odnosu na prethodnu godinu.

Podaci američke Nacionalne federacije maloprodaje (NRF) pokazuju da su Amerikanci prošle godine za Majčin dan planirali izdvojiti 34,1 milijardu dolara, za Valentinovo 27,5 milijardi, za Uskrs 23,6 milijardi, a za Noć vještica 13,1 milijardu dolara. Riječ je o ukupno 98,3 milijarde dolara planirane potrošnje za samo četiri praznika u jednoj državi, ne računajući božićnu i novogodišnju kupovinu.

Trend povećane potrošnje prisutan je i u zemljama naše regije. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, građani Hrvatske su 23. decembra 2025. godine, samo dva dana prije Božića, u maloprodaji potrošili više od 140 miliona eura. Tokom cijelog decembra evidentiran je fiskalizovani promet od 3,86 milijardi eura, što je deset posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Rast prometa zabilježen je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je, prema podacima Porezne uprave FBiH, u decembru 2025. godine ukupan fiskalizovani promet premašio 7,12 milijardi KM, što je gotovo 504 miliona KM više nego godinu ranije.

Iako se mjesečni podaci ne odnose isključivo na prazničnu kupovinu, oni pokazuju razmjere ekonomske aktivnosti tokom praznične sezone. Takvi iznosi objašnjavaju zašto trgovci ulažu u velike marketinške kampanje, zašto se praznični proizvodi pojavljuju na policama mjesecima unaprijed i kako su pojedinačni dani posvećeni vjeri, ljubavi ili porodičnom zajedništvu postali višesedmične sezone kupovine.

Od Crnog petka do praznične sezone koja traje mjesecima

Komercijalizacija praznika više nije ograničena na pojedinačne datume. Trgovci su između tradicionalnih praznika stvorili čitave sezone kupovine.

Crni petak, Cyber Monday i novogodišnje rasprodaje primjeri su toga kako je kalendar potrošnje postao gotovo jednako značajan kao kalendar tradicionalnih praznika.

Ovaj trend prisutan je i u Bosni i Hercegovini. Praznične dekoracije sve ranije stižu u trgovine, promotivne akcije traju sedmicama, a običaji preuzeti iz drugih kultura postaju dio domaće ponude.

U takvom okruženju lako je zaboraviti da porodično okupljanje ne zahtijeva raskošnu trpezu, da ljubav nije vrijednost izražena na fiskalnom računu i da vrijeme provedeno s dragim ljudima ne mora imati cijenu.