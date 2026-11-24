GTA 6 za samo četiri dana od izlaska privukao je više od 39 miliona igrača na konzoli PlayStation 5, čime je, prema podacima kompanije Sony, postao najveće izdanje videoigre u historiji ove platforme.

Podaci objavljeni na službenom PlayStation blogu odnose se na period od 19. do 22. novembra 2026. godine.

Tokom prva četiri dana igrači su u virtualnom svijetu proveli ukupno 683 miliona sati, odnosno prosječno 17,4 sata po korisniku.

GTA 6 oborio rekord po broju istovremenih igrača

Sony je saopćio da je novi nastavak popularnog serijala zabilježio najveći broj istovremenih igrača u historiji PlayStationa, iako tačan broj nije objavljen.

Izlazak igre utjecao je i na broj novih PS5 konzola povezanih na mrežu. GTA 6 bio je prva pokrenuta igra na čak 70 posto novih konzola od njegovog predstavljanja.

Posebno je značajno da se objavljeni rezultati odnose isključivo na PlayStation 5, dok je igra dostupna i korisnicima konzola Xbox Series X i Series S.

Povodom izlaska igre Sony je predstavio i dva ograničena izdanja DualSense kontrolera, čiji je dizajn inspirisan Vice Cityjem, gradom u kojem se odvija radnja igre.