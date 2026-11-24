Mladi poljoprivrednici u Federaciji BiH još nemaju potvrdu hoće li biti osigurana dodatna sredstva za podršku pokretanju poljoprivredne proizvodnje, a konačna odluka zavisit će od raspoloživog novca u federalnom budžetu.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić razgovarao je s predstavnicima mladih poljoprivrednika koji su proteklih dana iskazali nezadovoljstvo dinamikom realizacije ove mjere.

Tokom sastanka pojasnio je da postupak dodjele sredstava još nije završen, te da nije izvjesno hoće li preraspodjelom budžetskih sredstava biti omogućena podrška većem broju aplikanata.

Za podršku trenutno predviđen milion KM

Vlada Federacije BiH usvojila je prijedlog prvog usklađivanja Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, kojim je za ovu mjeru predviđen milion KM.

„Razumijem zabrinutost mladih ljudi koji su aplicirali na ovaj poziv i njihovo očekivanje da za veći broj njih budu obezbijeđena sredstva. Međutim, želim naglasiti da proces još nije završen i da ćemo konačne odluke donositi isključivo u skladu sa stvarno raspoloživim sredstvima“, poručio je Hrnjić.

Podsjetio je da je u prvoj godini primjene ove mjere izdvojen milion KM, dok je u drugoj godini, umjesto prvobitno planirana tri miliona, realizovano 7,7 miliona KM.

Mladi poljoprivrednici nisu obavezni unaprijed ulagati vlastiti novac

Hrnjić je naglasio da aplikanti nemaju obavezu ulaganja vlastitih sredstava prije donošenja rješenja o dodjeli podrške i uplate odobrenog novca.

Konačan status svakog aplikanta bit će poznat nakon završetka procedure i objavljivanja konačne rang-liste, u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

Predstavnici mladih poljoprivrednika apelovali su na budući saziv Vlade Federacije BiH da zadrži ovu mjeru podrške.