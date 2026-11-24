Kompanija Pretis iz Vogošće i njen direktor Fuad Šehić prijavljeni su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog sumnje na uvoz robe vrijedne 634.842 eura, odnosno oko 1,24 miliona KM, bez potrebne dozvole.

Prijavu je podnio Inspektorat Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nakon što su tokom redovnog inspekcijskog nadzora utvrđene nepravilnosti u vezi s uvozom bakarnih i mesinganih cijevi.

Prema navodima Ministarstva, riječ je o sedam pošiljki uvezenih u periodu od 19. juna do 22. septembra ove godine.

Pretis nastavio uvoz nakon isteka dozvole

Inspekcijski nadzor obavljen je od 14. do 16. oktobra, a utvrđeno je da je kompanija prethodno posjedovala dozvolu za uvoz ove vrste robe, koja je važila do 29. maja 2026. godine.

Prema nalazima Inspektorata, Pretis je nakon isteka dozvole nastavio uvoz bez pribavljanja nove.

Iz Ministarstva navode da je za uvoz predmetne robe bilo potrebno odobrenje u skladu sa Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene.

Prijava je podnesena zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne upotrebe.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac poručio je da zakonski propisi moraju jednako važiti za sve kompanije.

Iz Ministarstva su također naveli da je zapisnik o inspekcijskom nadzoru dostavljen kompaniji, ali da ga direktor Fuad Šehić do trenutka objavljivanja saopćenja nije potpisao niti vratio.