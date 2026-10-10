U BiH uništeno 1.639 komada oružja i dijelova, cilj povećanje sigurnosti građana

U BiH je danas uništeno 1.639 komada oružja, pripadajućih dijelova i komponenti, u okviru aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine ilegalnog naoružanja i povećanje javne sigurnosti. Uništavanje je obavljeno u livnici „Pobjeda“ kod Travnika, a riječ je o oružju koje su nadležne institucije prikupile tokom policijskih aktivnosti ili su ga građani dobrovoljno predali.

Od ukupne količine uništenog naoružanja, 883 komada odnose se na dugo i kratko vatreno oružje, dok preostalih 756 čine dijelovi i komponente.

Aktivnost je organizovao Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog oružja u saradnji s policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i UNDP SEESAC-a.

Od 2017. godine u BiH uništeno gotovo 15.600 komada oružja

Današnje uništavanje dio je dugoročnog programa kontrole malog i lakog oružja, koji se provodi s ciljem smanjenja rizika od nezakonitog posjedovanja i zloupotrebe vatrenog oružja.

Prema podacima organizatora, od 2017. godine nadležne institucije u Bosni i Hercegovini uništile su gotovo 15.600 komada malog i lakog oružja, u saradnji s UNDP SEESAC-om, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Iz Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog oružja ističu da uklanjanje nezakonitog naoružanja doprinosi smanjenju mogućnosti njegove zloupotrebe.

Posebno naglašavaju potrebu za preventivnim djelovanjem i informisanjem građana o opasnostima koje predstavlja nelegalno posjedovanje oružja, kao i značaj dobrovoljne predaje nadležnim institucijama.

Evropska unija izdvaja 14,5 miliona eura za kontrolu oružja

Uništavanje oružja u BiH realizovano je uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru regionalnih aktivnosti za kontrolu malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Evropi.

Evropska unija trenutno podržava tri regionalna projekta koja provodi UNDP SEESAC, ukupne vrijednosti gotovo 14,5 miliona eura.

Sredstva su namijenjena smanjenju viškova naoružanja i municije, suzbijanju nezakonitog posjedovanja i trgovine vatrenim oružjem te unapređenju uslova za njegovo sigurno skladištenje.

Tehničku podršku aktivnostima pruža UNDP u Bosni i Hercegovini, koji sarađuje s nadležnim institucijama na sigurnom upravljanju zaplijenjenim oružjem i jačanju kapaciteta policijskih i drugih službi.

Današnje uništavanje oružja dio je provedbe regionalne Mape puta za suzbijanje nezakonitog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem na Zapadnom Balkanu do 2030. godine, kao i Strategije za kontrolu malog i lakog oružja u BiH za period od 2025. do 2030. godine.