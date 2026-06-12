Otklonjeni problemi u sistemu za biometrijsku identifikaciju stranaca, čime je nastavljen redovan proces izdavanja viza, boravišnih dozvola i registracije osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini.

Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da su zaposleni u Sektoru za informacijsko-komunikacione tehnologije, nakon višednevnih intenzivnih napora, uspjeli otkloniti tehničke probleme koji su se pojavili u sistemu za biometrijsku identifikaciju stranaca.

Zbog ovih poteškoća prethodnih sedmica bilo je obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini.

Iz Ministarstva navode da su okolnosti na koje nisu mogli uticati dovele do toga da sistem, nabavljen u okviru državnog programa IPA 2017, bude pušten u produkcijski rad tek 1. oktobra 2025. godine, iako je garantni rok za sistem istekao 31. jula iste godine.

Dodatni problem predstavljalo je neusvajanje Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, zbog čega Ministarstvo sigurnosti BiH nije bilo u mogućnosti ugovoriti redovno održavanje sistema.

Uprkos navedenim okolnostima, stručnjaci Ministarstva sigurnosti BiH proveli su niz tehničkih intervencija i testiranja, nakon čega su problemi uspješno otklonjeni. Sistem je ponovo u potpunosti funkcionalan, čime su stvoreni uslovi za nastavak izdavanja viza i provođenje svih procedura koje zahtijevaju uzimanje biometrijskih podataka.

Ministarstvo sigurnosti BiH zahvalilo je nadležnim institucijama i službenicima koji su učestvovali u rješavanju ovog problema, kao i građanima i stranim državljanima na razumijevanju tokom perioda otežanog rada sistema.

Kako su naveli, nastavit će aktivnosti usmjerene na unapređenje i održavanje informacionih sistema, s ciljem kontinuiteta pružanja usluga, efikasnijeg provođenja postupaka, te veće sigurnosti i pouzdanosti procesa upravljanja migracijama i izdavanja viza.