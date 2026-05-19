Identifikovana još jedna žrtva rata čiji je identitet utvrđen DNK analizom

U Komemorativnom centru u Tuzli identifikovani su posmrtni ostaci još jedne žrtve proteklog rata, koji se odnose na osobu bošnjačke nacionalnosti nestalu u ljeto 1995. godine na području Kamenice.

Radi se o Ahmetu (Sulje) Memiću, rođenom 1929. godine u Zvorniku, čiji je identitet najprije potvrđen DNK analizom, nakon čega je uslijedila i zvanična identifikacija od strane porodice.

Memić je nestao 16. jula 1995. godine na području Donje Kamenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz sekundarne masovne grobnice na lokalitetu Kamenica–Čančari, na području općine Zvornik.