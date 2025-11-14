U Tuzli identifikovani posmrtni ostaci pet žrtava proteklog rata bošnjačke nacionalnosti

Posmrtni ostaci pet žrtava proteklog rata identifikovani su danas u Tuzli, a radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene tokom 1992., 1993. i 1995. na području Rogatice, Bratunca i Srebrenice.

Među identifikovanim žrtvama su i supružnici Bulatović, Šerifa i Nazif. Bulatović Šerifa, rođena 1915. u Rujištima kod Višegrada, nestala je na području Sušice u Srebrenici. Istog dana, u martu 1993., nestao je i njen suprug Bulatović Nazif, rođen 1914. u Vlahovićima kod Višegrada. On je imao 79 godina u času smrti dok je Šerifa bila jednu godinu mlađa. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su i ekshumirani 28 godina kasnije, tačnije u septembru 2021., na lokalitetu Sušica u Srebrenici.

Identifikovani su i posmrtni ostaci Kulić Hajrije, rođene 1933. u mjestu Karačići u Rogatici. Ona je nestala u junu 1992. u mjestu Pribošijevići u Rogatici, a njeni posmrtni ostaci pronađeni su i ekshumirani na ovom lokalitetu 29 godina kasnije, u oktobru 2021.

Porodica je potvrdila identitet i Kulić Sulje, rođenog u mjestu Varošište kod Rogatice 1929. On je imao 63 godine kada je nestao u ovom mjestu, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su i pronađeni uz Hajrijine, u oktobru 2021. u Pribošijevićima.

Identifikovan je i Jusić Senad, rođen 1975. u Poznanovićima kod Srebrenice. On je imao svega 20 godina kada je u ljeto 1995. nestao na području Kameničkog brda u Bratuncu. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su i ekshumirani u julu 2022. na toj lokaciji.

Sve žrtve su najprije identifikovane putem DNK metode da bi potom dobiveni identitet žrtava potvrdili i članovi njihovih porodica, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe BiH.