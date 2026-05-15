Porodice nestalih u BiH i dalje čekaju istinu o sudbini najmilijih

Međunarodni dan porodice obilježen je danas u Sarajevu događajem koji je organizovao Savjetodavni odbor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, s ciljem da se još jednom ukaže na položaj porodica koje decenijama tragaju za članovima porodica nestalim tokom rata.

Na skupu, održanom u zgradi institucija BiH, istaknuto je da se u Bosni i Hercegovini još traga za 7.561 nestalom osobom.

Predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Nikola Perišić kazao je da porodice nestalih imaju pravo na istinu, pravdu i dostojanstvo. Naglasio je da porodice moraju znati sudbinu svojih najmilijih, mjesto i okolnosti njihovog nestanka, te dobiti posmrtne ostatke kako bi ih mogle dostojanstveno ukopati.

Perišić je naveo da broj nestalih u Bosni i Hercegovini čini više od 70 posto ukupnog broja nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije, što, kako je istakao, pokazuje razmjere tragedije kroz koju su prošli građani BiH.

Podsjetio je i da su posmrtni ostaci nestalih pronalaženi na različitim lokacijama, od rijeka, jezera i jama, do smetljišta i miniranih područja. Poručio je da je potrebno snažnije institucionalno djelovanje kako bi proces traganja bio završen.

Predsjedavajuća Savjetodavnog odbora Instituta Midheta Kaloper kazala je da porodice nestalih već 34 godine žive između nade i neizvjesnosti. Istakla je da slogan ovogodišnjeg obilježavanja, „Porodice bez odgovora – Život između gubitka i nade“, najbolje opisuje svakodnevicu porodica koje još čekaju istinu.

Kaloper je pozvala institucije Bosne i Hercegovine da pitanje nestalih osoba tretiraju kao prioritet, poručivši da društvo koje ne traži svoje nestale na kraju gubi samo sebe.

Iz Instituta za nestale osobe BiH ranije su naveli da stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.