U Komemorativnom centru u Tuzli identifikovane četiri žrtve proteklog rata

U prostorijama Komemorativnog centra u Tuzli identifikovane su četiri žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su 1992. i 1995. godine ubijene na području Vlasenice i Bratunca, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz grobnica koje su otkrivene godinama nakon njihovog nestanka.

Članovi porodice identifikovali su posmrtne ostatke Osmanović (Osmana) Muhidina, rođenog 1963. godine u mjestu Nurići kod Milića. On je ubijen u julu 1995. godine na području Vlasenice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Vlasenici u septembru 2008. godine.

Također, identifikovan je Nukić (Sulje) Nuko, rođen 1957 godine u Vlasenici. On je u julu 1995. godine nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma u Vlasenici, u martu 2002. godine.

Članovi porodice ove dvije žrtve nakon identifikacije ujedno su dali i saglasnost za ukop ovih žrtava na kolektivnoj dženazi 2026. godine u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

Porodica je potvrdila i identitet Lilić (Sefera) Naila, rođenog 1957. godine u mjestu Gođenje, Han Pijesak. Nestao je u decembru 1992. godine na području Skirića kod Bratunca. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Sikirićima u maju ove godine.

Identifikovani su i posmrtni ostaci Salkić (Šeće) Kajtaza rođenog 1955. godine u Hranči kod Bratunca. Nestao je na području Bratunca 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 21.5. 2025. na lokalitetu Glogova.

Sve žrtve su najprije identifikovane uz pomoć DNK metode da bi potom njihov identitet potvrdili i članovi njihovih porodica prilikom zvanične identifikacije.