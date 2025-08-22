Ekshumirani posmrtni ostaci na lokalitetu Jelovački Potok u Vlasenici

Ekshumirani posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve rata pronađeni su danas na lokalitetu Jelovački Potok u općini Vlasenica.

Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da posmrtni ostaci pripadaju osobama bošnjačke nacionalnosti, no njihov identitet biće utvrđen tek nakon obavljenih analiza.

Uz ostatke pronađeni su i dijelovi odjeće te lični predmeti, a tijela su prebačena u Komemorativni centar Tuzla gdje će biti provedena kriminalističko-tehnička i sudsko-medicinska obrada. Planirano je i izuzimanje koštanih uzoraka radi identifikacije putem DNK metode.

Ekshumacija je provedena po nalogu Suda BiH, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.