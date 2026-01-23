Ekshumirani posmrtni ostaci u Kozarcu

Na mjesnom groblju u Kozarcu, u okolini Prijedora, pronađeni su posmrtni ostaci jedne osobe, saopštilo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Iz Tužilaštva su naveli da su kompletni posmrtni ostaci jedne osobe, radi daljnje sudsko-medicinske obrade i utvrđivanja identiteta nestale osobe putem DNK analize, prebačeni u KJP “Šejkovača” u Sanskom Mostu.

Iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine (INO BiH) za Detektor su kazali da su posmrtni ostaci pronađeni kada su vršeni radovi u mezarlucima Mutnik. Radnici su prilikom kopanja naišli na posmrtne ostatke, na kojima je bilo i odjeće.

“O ovom slučaju odmah su obaviješteni istražitelji Instituta, koji su u veoma kratkom roku izašli na teren i utvrdili da se radi o posmrtnim ostacima žrtve iz proteklog rata”, rekla je Emza Fazlić, glasnogovornica INO-a BiH.

Fazlić je navela da se sumnja da je žrtva bošnjačke nacionalnosti ubijena 1992. godine.

Iz Tužilaštva su naveli da je procesom ekshumacije rukovodila istražiteljica Posebnog odjela za ratne zločine te da su učestvovali patolog sudske medicine, predstavnik INO-a BiH, kao i policijski službenici Policijske stanice Prijedor, koji su osiguravali lokalitet ekshumacije.

