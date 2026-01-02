Očistite tijelo poslije novogodišnjih praznika uz jednostavne napitke

Novogodišnji praznici često donose obilje hrane i pića, zbog čega mnogi osjećaju umor, nadutost i usporen metabolizam.

Stručnjaci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) podsjećaju da je nakon praznika važno vratiti organizam u ravnotežu i podržati njegov oporavak prirodnim putem.

Ključni koraci uključuju dovoljnu hidrataciju, konzumiranje vode, nezaslađenih čajeva i prirodnih sokova, te smanjenje unosa alkohola, gaziranih pića i industrijski prerađene hrane.

Posebno je važna zdrava prehrana bogata povrćem, voćem i vlaknima, koja pomaže probavi i izbacivanju toksina. Za oporavak jetre preporučuju se čajevi od maslačka, koprive, čička i cikorije, te povrće poput šparoga, brokule, kelja i artičoka.

Jednostavni napitci mogu dodatno pomoći: primjerice, smutiji od paprike, mrkve, krastavca i jabuke, ili kombinacije zelenog čaja, banane i limuna, te napitak od kurkume, đumbira i limuna. Ovi prirodni napici pomažu detoksikaciji, ubrzavaju metabolizam i podižu energiju.

Za tradicionalni način oporavka tijela nakon prazničnog prejedanja preporučuje se i rasol, tečnost u kojoj je kiseli kupus. Rasol nastaje prirodnom fermentacijom kupusa, bogat je vitaminom C, mineralima i probioticima, te pomaže probavi, hidrataciji i nadoknadi elektrolita. Ovaj napitak često se koristi i kao prirodni lijek protiv mamurluka, a može se koristiti i u čorbama ili kao dodatak jelima.

Stručnjaci savjetuju i uvođenje redovne fizičke aktivnosti, poput šetnje od 10.000 koraka dnevno ili 30 minuta vježbanja, te povratak redovnom dnevnom ritmu spavanja. Cilj je postići dugoročne zdrave navike koje će pomoći organizmu da se očisti od toksina, napuni vitaminima i mineralima te obnovi energiju i vitalnost.