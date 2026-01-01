Eksplozija tokom novogodišnje proslave u Švicarskoj: Desetine poginulih i više od 100 povrijeđenih

U luksuznom alpskom skijalištu Crans-Montana u jugozapadnoj Švicarskoj, tokom proslave Nove godine dogodila se strašna tragedija u kojoj je poginulo više desetina ljudi, a oko 100 je povrijeđeno, saopćili su švicarski zvaničnici.

Do eksplozije i požara došlo je u ranim jutarnjim satima 1. januara, oko 01:30 po lokalnom vremenu, u popularnom baru i noćnom klubu „Le Constellation“, koji se nalazi u samom centru turističkog mjesta Crans-Montana.

Policija i vatrogasci su brzo reagirali, ali je požar, koji je najprije bio praćen snažnom eksplozijom, brzo obuhvatio cijeli objekat. Više od 100 ljudi bilo je u prostoru u trenutku incidenta dok su slavili dolazak Nove godine.

Zvaničnici su na konferenciji za medije rekli da precizan broj poginulih još nije potvrđen, ali su upotrijebili izraz „desetine mrtvih“. Italijansko ministarstvo vanjskih poslova, pozivajući se na informacije švicarske policije, navelo je da bi broj stradalih mogao biti oko 40 osoba.

Veliki broj povrijeđenih ima ozbiljne opekotine i teške povrede, zbog čega su medicinski timovi morali da transportuju pacijente u nekoliko velikih bolnica širom Švicarske, uključujući centre u Sionu, Lozani, Cirihu i Ženevi.

Zbog opsega operacije spasavanja angažovano je 10 helikoptera i najmanje 40 ambulantnih vozila, a nad mjestom događaja uvedena je zona zabrane letenja (no-fly zone) kako bi se olakšale spasilačke aktivnosti.

Zvaničnici su naglasili da nema indicija da se radi o terorističkom činu ili namjernom napadu, već da je incident povezan sa eksplozijom nepoznatog porijekla, a istraga o uzroku i okolnostima tragedije je u toku.

Crans-Montana je jedno od najpoznatijih evropskih skijališta, koje svake godine privlači hiljade turista iz različitih zemalja, pa se očekuje da među žrtvama bude i strance, dok vlasti pokušavaju identificirati poginule i obavijestiti njihove porodice.