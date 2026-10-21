Policija zatekla muškarca tokom provale u kuću na Husinu kod Tuzle

Provala u kuću na Husinu kod Tuzle prijavljena je jučer u ranim jutarnjim satima, a policija je dolaskom na mjesto događaja zatekla i identifikovala muškarca iz Živinica koji je potom uhapšen.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Policijska stanica Zapad zaprimila je 20. oktobra oko 3 sata prijavu da nepoznata osoba provaljuje u porodičnu kuću u naselju Husino.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, gdje su zatekli A. Ž. (1986) iz Živinica. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, po čijem nalogu je osumnjičeni lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Nakon kriminalističke obrade, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla predali su osumnjičenog Kantonalnom tužilaštvu TK, zajedno s izvještajem o počinjenom krivičnom djelu.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju ovog slučaja prema uputama postupajućeg tužioca.