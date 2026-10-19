Profesorica iz Tuzle osuđena na godinu zatvora zbog lažiranja podataka o studentskim ispitima

Adin Jusufović
Profesorica iz Tuzle Nermina Hadžigrahić

Profesorica iz Tuzle Nermina Hadžigrahić prvostepeno je osuđena na godinu zatvora zbog krivotvorenja službenih isprava na Visokoj međunarodnoj školi u Cazinu. Presudu je donio Općinski sud u Cazinu, a riječ je o nepravosnažnoj odluci na koju postoji pravo žalbe.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu u augustu 2025. godine, tereteći Hadžigrahić da je tokom rada na studijskom programu „Sestrinstvo“ ovjeravala dokumentaciju s neistinitim podacima o polaganju studentskih ispita.

Prema navodima optužnice, od 2017. do 2019. godine, kao profesorica zadužena za izvođenje nastave i ocjenjivanje, potpisivala je ispitne prijave i spiskove studenata završnih ispita iz više nastavnih predmeta.

U dokumentaciji je bilo navedeno da su određeni studenti pristupili ispitima i uspješno ih položili, iako se, prema utvrđenjima na kojima se zasniva prvostepena presuda, nisu pojavili na ispitima niti su ih položili.

Sud je Hadžigrahić proglasio krivom za produženo krivično djelo krivotvorenja službene isprave i izrekao joj kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Na presudu je moguće uložiti žalbu Kantonalnom sudu u Bihaću u roku od 15 dana od njenog prijema.

pročitajte i ovo

Vijesti

Muškarac iz Foče optužen za pranje skoro 90.000 KM

Tuzla i TK

Muškarac preminuo u UKC-u Tuzla nakon što je progutao nepoznatu supstancu...

Tuzla i TK

Muškarac iz Lukavca osumnjičen za trgovinu ljudima

Tuzla i TK

Povrijeđen pješak u saobraćajnoj nesreći u naselju Solana

Vijesti

Kalesija: Povrijeđen maloljetnik u saobraćajnoj nesreći

Vijesti

Ukraden bakarni oluk sa Sabornog hrama u Tuzli, policija traga za...

Vijesti

Zimski red letenja iz Tuzle: Koje linije ostaju?

BiH

Izetbegović najavio novu koaliciju: Razgovori idu u dobrom smjeru

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sutra presuda Osmanu Mehmedagiću

Vijesti

Međunarodni dan borbe protiv raka dojke: U Tuzli 200 besplatnih pregleda

Učitati više