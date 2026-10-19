Profesorica iz Tuzle osuđena na godinu zatvora zbog lažiranja podataka o studentskim ispitima

Profesorica iz Tuzle Nermina Hadžigrahić prvostepeno je osuđena na godinu zatvora zbog krivotvorenja službenih isprava na Visokoj međunarodnoj školi u Cazinu. Presudu je donio Općinski sud u Cazinu, a riječ je o nepravosnažnoj odluci na koju postoji pravo žalbe.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu u augustu 2025. godine, tereteći Hadžigrahić da je tokom rada na studijskom programu „Sestrinstvo“ ovjeravala dokumentaciju s neistinitim podacima o polaganju studentskih ispita.

Prema navodima optužnice, od 2017. do 2019. godine, kao profesorica zadužena za izvođenje nastave i ocjenjivanje, potpisivala je ispitne prijave i spiskove studenata završnih ispita iz više nastavnih predmeta.

U dokumentaciji je bilo navedeno da su određeni studenti pristupili ispitima i uspješno ih položili, iako se, prema utvrđenjima na kojima se zasniva prvostepena presuda, nisu pojavili na ispitima niti su ih položili.

Sud je Hadžigrahić proglasio krivom za produženo krivično djelo krivotvorenja službene isprave i izrekao joj kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Na presudu je moguće uložiti žalbu Kantonalnom sudu u Bihaću u roku od 15 dana od njenog prijema.