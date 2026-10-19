Izetbegović najavio novu koaliciju: Razgovori idu u dobrom smjeru

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), izjavio je danas u Sarajevu da se vode intenzivni razgovori o formiranju nove vlasti nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Prema njegovim riječima, sve je izglednije okupljanje stranaka koje su se protivile politikama Trojke, a očekuje da bi koalicioni dogovor mogao biti postignut uskoro.

Izetbegović je o postizbornim pregovorima govorio nakon polaganja cvijeća na mezar Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, povodom 23. godišnjice njegove smrti.

Potvrdio je da je proteklih dana održao više sastanaka s predstavnicima političkih stranaka, uključujući i razgovore koji nisu bili poznati javnosti.

„Mislim da idemo ka koaliciji stranaka koje su se odupirale onome što je radila Trojka“, kazao je Izetbegović, dodajući da bi međusobno uvažavanje političkih aktera, uz poštovanje izbornog rezultata i pozicije SDA, trebalo dovesti do dogovora.

Izetbegović potvrdio dva sastanka s Čovićem

Govoreći o mogućim partnerima u budućoj vlasti, Izetbegović je potvrdio da se dva puta sastao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

„Bio sam sa Čovićem dva puta. Mislim da to ide u dobrom smjeru. Ništa ne mogu garantirati, naravno, jer se gospodin Čović viđao i s gospodinom Dodikom“, izjavio je predsjednik SDA.

Iako očekuje nastavak razgovora, priznao je da formiranje vlasti na državnom nivou neće biti jednostavno. Smatra da su, osim SDA, na izborima ojačale i stranke čije političke namjere u narednom periodu nisu dovoljno jasne.

Naglasio je da SDA neće pristati na odstupanja od ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, Dejtonskog mirovnog sporazuma i ranije usvojenih strateških opredjeljenja države.

Pozvao na rješavanje ekonomskih i socijalnih problema

Izetbegović je izrazio očekivanje da bi politički razgovori mogli doprinijeti poboljšanju odnosa između Bošnjaka i Hrvata, ali i stabilizaciji ukupnih prilika u Bosni i Hercegovini.

Ocijenio je da bi buduća vlast trebala više pažnje posvetiti životnom standardu građana, ekonomskom razvoju i infrastrukturi, umjesto političkim sukobima.

„Kod nas jedan zaposleni čovjek hrani vlastitu porodicu i još jednog penzionera, što je nepodnošljivo stanje“, upozorio je Izetbegović.

Kritikovao je i zaduživanje te spor razvoj infrastrukture, navodeći da se dosadašnji negativni trendovi moraju zaustaviti.

Predsjednik SDA poručio je da političke stranke trebaju preuzeti odgovornost za ekonomsko i socijalno stanje u zemlji, s posebnim naglaskom na poboljšanje položaja starijeg stanovništva.