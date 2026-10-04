Izetbegović nakon poraza: SDA je uspješnija od mene

Bakir Izetbegović priznao je večeras da nije uspio u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, dok je istovremeno poručio da je SDA ostvarila bolji izborni rezultat nego on kao kandidat. Najavio je da će unutar stranke analizirati razloge zbog kojih je njegov rezultat slabiji od rezultata SDA.

„SDA je uspješnija od mene. Tako je to. Presabirat ćemo se“, rekao je Izetbegović nakon objave preliminarnih izbornih rezultata. Dodao je da je ovaj put bio znatno bliže Denisu Bećiroviću nego na izborima prije četiri godine.

Prema posljednjim podacima CIK-a, nakon 94,36 posto obrađenih biračkih mjesta Denis Bećirović ima 206.684 glasa, dok je Bakir Izetbegović osvojio 184.237. Razlika između njih trenutno iznosi 22.447 glasova. Semir Efendić ima 139.584, a Fahrudin Radončić 11.632 glasa.

Izetbegović je tokom obraćanja ocijenio da je SDA popravila rezultat na više nivoa vlasti te poručio da očekuje važnu ulogu stranke u razgovorima o formiranju budućih parlamentarnih većina. Govoreći o Kantonu Sarajevo, naveo je da SDA vidi prostor za razgovore sa strankama koje su se protivile politici dosadašnje Trojke.

Na pitanje o mogućim koalicijama kazao je da SDA neće ulaziti u vlast sa političkim subjektima sa kojima ne može osigurati dovoljan broj glasova za donošenje zakona. Na pitanje da li njegov rezultat otvara pitanje promjena na čelu stranke, Izetbegović je ukazao na činjenicu da je Bećirović imao podršku šire koalicije stranaka.

Bećirović je i na izborima 2022. pobijedio Izetbegovića u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Tada je osvojio 330.238 glasova, dok je Izetbegović imao 214.412.