Fond za zaštitu okoliša FBiH odobrio je ukupno 675.523 KM za kupovinu električnih i hibridnih vozila te poboljšanje energetske efikasnosti stambenih objekata. Finansijsku podršku dobit će 92 korisnika, a sredstva su raspoređena kroz dva javna poziva.

Odluke je Upravni odbor Fonda donio u petak, 20. novembra, nakon razmatranja pristiglih prijava. Najveći dio novca namijenjen je građanima koji ulažu u energetsku obnovu svojih domova, dok je za nabavku ekološki prihvatljivijih automobila izdvojeno 176.000 KM.

Za električna i hibridna vozila odobreno 176.000 KM

U drugom krugu javnog poziva za kupovinu električnih i plug-in hibridnih automobila razmatrano je 25 prijava. Uslove je ispunilo 16 podnosilaca, dok je devet prijava odbijeno.

Po 12.000 KM odobreno je za kupovinu osam potpuno električnih automobila, dok će osam korisnika dobiti po 10.000 KM za nabavku plug-in hibridnih vozila.

Među korisnicima poticaja nalazi se 15 fizičkih osoba i jedna firma iz Sarajeva. Za drugi krug poziva bilo je predviđeno 280.000 KM, dok je u prvom krugu, provedenom u oktobru, dodijeljeno 184.000 KM.

Gotovo pola miliona KM za energetsku obnovu domova

Za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima odobreno je 499.523,53 KM. Od ukupno 185 razmatranih prijava, pravo na sufinansiranje ostvarilo je 76 građana, dok 109 prijava nije zadovoljilo propisane uslove.

Najveći interes iskazan je za ugradnju toplotnih pumpi, za šta je sredstva dobilo 37 korisnika. Finansijsku podršku za postavljanje toplotne izolacije vanjskih zidova ostvarila su 34 građanina.

Četiri korisnika dobila su novac za zamjenu vanjske stolarije, dok je jednom korisniku odobreno sufinansiranje izolacije poda negrijanog tavana ili krova.

Pojedinačni iznosi podrške kreću se od 2.300,64 do 7.000 KM. Sredstva su raspoređena korisnicima iz 35 općina i gradova Federacije BiH, a najviše odobrenih prijava, ukupno osam, dolazi iz Kiseljaka.

Fond za zaštitu okoliša FBiH nastavlja dodjelu poticaja

Nakon donošenja odluka slijedi zaključivanje ugovora s korisnicima kojima su sredstva odobrena. Podnosioci čije prijave nisu prihvaćene imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od prijema obavijesti.

Fond za zaštitu okoliša FBiH za sufinansiranje kupovine električnih vozila predvidio je ukupno 500.000 KM, dok je za povećanje energetske efikasnosti stambenih objekata osigurano 1,5 miliona KM.

Oba javna poziva ostaju otvorena do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine.