Fond za zaštitu okoliša FBiH potpisao sporazum o jačanju socijalnog dijaloga

Fond za zaštitu okoliša FBiH i Sindikat PPDIVUT BiH potpisali su Sporazum o međusobnim odnosima Sindikata i Poslodavca, kojim se na cjelovit način uređuju odnosi između poslodavca i sindikalne organizacije u ovoj javnoj ustanovi.

Sporazum su potpisali direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Slađan Bevanda, sindikalni povjerenik Fonda Ibrahim Balić i predsjednik Sindikata PPDIVUT BiH prof. dr. Mehmed Avdagić.

Riječ je o prvom sporazumu ove vrste u Fondu, a njegovim potpisivanjem dodatno se jača socijalni dijalog, partnerska saradnja, otvorena komunikacija i međusobno uvažavanje između rukovodstva i Sindikata.

Jačanje socijalnog dijaloga

Direktor Fonda Slađan Bevanda istakao je da savremena i uspješna javna ustanova počiva na kvalitetnim ljudskim potencijalima, jasno uređenim pravilima rada i odgovornom upravljanju.

Kako je navedeno, Fond za zaštitu okoliša FBiH u proteklom periodu radio je na uređenju internih procesa, uspostavljanju kvalitetnog normativnog okvira i jačanju standarda upravljanja, oslanjajući se na principe zakonitosti, transparentnosti i dobre uprave.

Potpisani sporazum uređuje međusobna prava i obaveze poslodavca i Sindikata u oblasti socijalnog dijaloga, informisanja, savjetovanja i sindikalnog djelovanja. Time se stvaraju dodatni uslovi za kvalitetniju saradnju i kontinuirano unapređenje radnih odnosa u skladu s važećim propisima.

Sindikalni povjerenik Fonda Ibrahim Balić naglasio je da potpisivanje Sporazuma potvrđuje partnerski odnos razvijen između poslodavca i Sindikata, uz očekivanje da će Sindikat i u narednom periodu biti konstruktivan partner u aktivnostima usmjerenim na unapređenje prava zaposlenika i jačanje Fonda.

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