Sindikati državnih službenika tri kantona potpisali sporazum i zatražili sastanak s premijerom FBiH i čelnicima institucija

Jasmina Ibrahimović

Sindikati državnih službenika i namještenika Sarajevskog, Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisala su sporazum na sastanku u Sarajevu i uputila zahtjev za sastanak s premijerom te ministrima pravde i finansija Federacije Bosne i Hercegovine, kao i s predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, saopćeno je iz sarajevskog kantonalnog sindikata.

Nakon potpisivanja je istaknuto da su ciljevi poboljšanje međusindikalne saradnje i razmjene informacija, kao i zaštita interesa radnika koje ovi sindikati zastupaju.

Sindikati su se obavezali da će zajedno raditi na unapređenju radnih uslova, boriti se protiv diskriminacije i nepravde u radnom okruženju te promovisati jednakost i solidarnost među državnim službenicima i namještenicima koji rade u svim organima državne službe na području Federacije BiH. Sporazum je značajan korak u unapređenju radnih uslova i zaštiti interesa tih državnih službenika i namještenika.

Ova vrsta sporazuma šalje snažnu poruku solidarnosti i zajedništva kao ključnih elemenata u borbi za pravednije i humanije uslove rada.

Na današnjem sastanku zaključeno je da će sindikati po potrebi zajedno organizirati međusobne radne sastanke, ali i sastanke s resornim ministarstvima i drugim institucijama, štrajkove, proteste, obraćanja javnosti i druge aktivnosti koje će doprinijeti boljem statusu radnika.

Razmatran je status državnih službenika i namještenika u FBiH i upućena poruka da sindikati kreću u borbu i okrupnjavanje na nivou Federacije BiH jer je to evidentna potreba i zahtjev brojnih članova.

Usaglašeni su i potpisani zahtjevi za sastanak s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem, ministrom pravde FBiH Vedranom Škobićem, ministrom finansija FBiH Tonijem Kraljevićem i predsjednikom VSTV-a BiH Saninom Bogunićem. Zahtjevi će sutra biti prosljeđeni na protokol odgovarajućih institucija.

Potpisinici sporazuma su predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu Nedžad Vrbić i predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Mila Ćorić.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sindikat prosvjetnih radnika u Sarajevu organizirao “Šetnju za bolje obrazovanje”

Sport

Prvi sporazum Ministarstva i Specijalne olimpijade BiH: 100.000 KM podrške za...

BiH

Ubrzava se protok roba na granicama u BiH: potpisan sporazum

Istaknuto

Potpisuje se sporazum: Jednokratna pomoć penzionerima TK od 100 KM

Istaknuto

Srbija zabrinuta zbog novih vojnih sporazuma u regiji

Vijesti

SAD i EU postigli trgovinski sporazum, izbjegnute visoke carine

Tuzla i TK

Počinje gradnja novog kružnog toka u Tuzli

Vijesti

Stanje na putevima: Magla smanjuje vidljivost

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Tuzla i TK

Tuzla servis: U SHMP pruženo 225 zdravstvenih usluga

Magazin

Želite sakriti razgovor u Viber-u, evo i kako

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]