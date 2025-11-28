Namještenici i državni službenici pravosudnih institucija u TK najavili štrajk od 1. decembra

Selma Jatić
Uposlenici pravosudnih institucija u TK najavili štrajk od 1. decembra
Foto: RTV Slon

Namještenici i državni službenici pravosudnih institucija u Tuzlanskom kantonu od 1. decembra stupaju u štrajk, potvrdili su iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u TK. Štrajk počinje u ponedjeljak u 07:30 sati i obuhvata uposlenike općinskih sudova u Lukavcu, Banovićima, Tuzli i Srebreniku, kao i Kantonalnog tužilaštva te Kantonalnog suda u Tuzli.

U obavještenju upućenom strankama navedeno je da je odluka donesena zbog dugogodišnjeg nezadovoljstva visinom plata, koje nisu usklađene sa zahtjevima posla, stepenom odgovornosti niti troškovima života. Uposlenici navode da se godinama suočavaju s potplaćenošću u odnosu na prosječnu platu u Federaciji BiH i potrošačku korpu, što je prema njihovim riječima dovelo do ovog koraka.

Iz Sindikata je poručeno da žale zbog mogućih poteškoća koje bi prekid rada mogao prouzrokovati građanima, ali da je štrajk jedini način da skrenu pažnju na probleme koji, kako navode, direktno utiču i na kvalitet rada u pravosuđu. Upozorili su da će tokom trajanja štrajka biti obavljani samo hitni i neodgodivi poslovi, usklađeni sa sporazumom između rukovodstava pravosudnih institucija i Sindikata.

Pozvali su stranke i njihove punomoćnike na razumijevanje, ističući da se bore za osnovna radnička i ljudska prava, te da se radi o mjerama koje smatraju nužnim nakon dužeg perioda čekanja na rješenja.

Štrajkački odbor ostavio je kontakt informacije za sve dodatne upite, uz poruku da će nastaviti informisati javnost o daljem razvoju situacije.

