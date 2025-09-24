Prvi sporazum Ministarstva i Specijalne olimpijade BiH: 100.000 KM podrške za inkluzivne programe

Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević i izvršna direktorica Specijalne olimpijade BiH Kada Delić danas su u Sarajevu na Šetnici kulture potpisale prvi Sporazum o saradnji koji otvara nova vrata podrške, razvoja i unaprjeđenja inkulzivnih programa i aktivnosti za osobe sa poteškoćama u razvoju.

Vlaisavljević je rekla da se radi o izuzetno značajnoj aktivnosti koja označava početak institucionalne podrške toj organizaciji.

– Ovo je prvi sporazum koji se potpisuje u BiH između Specijalne olimpijade i nekog od nadležnih ministarstava. On podrazumijeva obostranu odgovornost i obaveze, a posebno našu institucionalnu podršku koja je dugo izostajala – izjavila je ministrica.

Sporazum ima za cilj osigurati kontinuiranu podršku najosjetljivijim kategorijama društva koje okuplja Specijalna olimpijada, te postaviti temelje za dugoročnu saradnju.

– Specijalna olimpijada je globalno prepoznata, a kod nas tek počinjemo shvatati njen značaj. Ovaj sporazum je poruka da institucije vlasti moraju preuzeti odgovornost – dodala je.

Ministarstvo je, kako je dodala Vlaisavljević, ove godine prvi put direktno predvidjelo sredstva u iznosu od 100.000 KM za podršku Specijalnoj olimpijadi, čime se omogućava stabilno planiranje aktivnosti i takmičenja. Vlaisavljević je istakla da će Ministarstvo nastaviti pratiti njihove projekte.

Prema riječima izvršne direktorice Specijalne olimpijade Kade Delić, ostvaren je historijski uspjeh u institucionalnom priznavanju i podršci radu ove organizacije.

– Sporazum predstavlja najveću sigurnost za naše sportiste, trenere, roditelje i sve uključene u inkluzivne i edukativne programe koje provodimo – izjavila je Delić.

Specijalna olimpijada BiH dio je globalne mreže koja okuplja više od pet miliona sportista iz 203 zemlje svijeta. Delić je istakla da sporazum sa Ministarstvom otvara vrata za jaču saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama, uključujući Olimpijski i Paraolimpijski komitet, UNICEF, UNHCR i druge partnere.

Delić je zahvalila Federalnom ministarstvu i posebno ministrici na prepoznavanju značaja Specijalne olimpijade, naglasivši da je ovo početak promjene svijesti o mogućnostima osoba sa invaliditetom.

Posebno iznenađenje priređeno je članu Udruženja “Oaza” Rasimu Bajriću koji je od Ministarstva na poklon dobio biciklo.