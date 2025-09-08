Potpisuje se sporazum: Jednokratna pomoć penzionerima TK od 100 KM

Ali Huremović
Potpisuje se sporazum: Jednokratna pomoć penzionerima TK od 100 KM
Foto: RTV Slon/ Ilustracija/ Isplata sredstava

U utorak, 9. septembra 2025. godine, u 12 sati u Sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona biće upriličeno potpisivanje Sporazuma o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima s područja TK.

Sporazum o prijenosu više od 3,8 miliona KM, koliko je u ovogodišnjem Budžetu TK osigurano za ovu namjenu, potpisat će ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Fadil Alić i direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar Halil Subašić.

Ko ima pravo na pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć Vlade TK u iznosu od 100 KM ostvarit će penzioneri s prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju u Federaciji BiH. Također, pravo ostvaruju i korisnici tzv. „srazmjerne penzije“, odnosno oni koji primaju isplatu razlike penzije u skladu sa članom 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ova mjera dio je nastojanja da se penzionerima s najnižim primanjima osigura dodatna podrška u vremenu rastućih troškova života.

