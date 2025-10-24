Kada Delić Selimović izabrana u Evropski komitet lidera Specijalne olimpijade

Kada Delić Selimović, nacionalna direktorica Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, izabrana je u Evropski komitet lidera Specijalne olimpijade Evrope i Euroazije (SOEE Leadership Council), prestižno tijelo koje okuplja lidere iz cijele regije i oblikuje budućnost inkluzivnog sporta na evropskom nivou.

Ovo imenovanja je veliko međunarodno priznanje za Bosnu i Hercegovinu, ali i potvrda dugogodišnjeg rada Specijalne olimpijade BiH na promociji jednakih mogućnosti, inkluzije i dostojanstva osoba s intelektualnim teškoćama.

Vijeće lidera okuplja nacionalne direktore i predstavnike zemalja članica Specijalne olimpijade iz cijele regije Evrope i Euroazije, a djeluje kao savjetodavno i strateško tijelo koje usmjerava razvoj inkluzivnog sporta i globalnih inicijativa Specijalne olimpijade. Članovi Vijeća učestvuju u donošenju ključnih odluka, oblikovanju regionalnih prioriteta i jačanju saradnje među nacionalnim programima.

Izbor Kade Delić Selimović potvrđuje da je rad Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine prepoznat kao primjer dobre prakse u regiji i šire te da BiH ima aktivan glas u kreiranju budućih politika inkluzivnog sporta.

– Ovo imenovanje doživljavam kao veliku čast, ali i odgovornost. Predstavlja priznanje za sve naše sportiste, trenere, volontere i partnere koji svakodnevno doprinose razvoju inkluzije kroz sport. Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal i talent među osobama s intelektualnim teškoćama, a naša je misija da im omogućimo da taj potencijal bude prepoznat i podržan na svim nivoima društva – kazala je Kada Delić Selimović.

Kada Delić Selimović niz godina predvodi aktivnosti Specijalne olimpijade BiH usmjerene na jačanje inkluzivnih zajednica, razvoj sportskih programa, edukaciju trenera i promociju društva jednakih mogućnosti.

Pod njenim vođstvom, organizacija je ostvarila partnerstva s obrazovnim institucijama, sportskim savezima i međunarodnim organizacijama te postala prepoznat glas inkluzije na regionalnom i globalnom nivou.

Tokom Specijalne olimpijade Evropske sportske konferencije “Between the Games 2025”, koja se održava na Kipru, trener Specijalne olimpijade BiH Vedad Čengić imenovan je u Evropsko–Euroazijski Sportski komitet Specijalne olimpijade (SOEE Sports Committee) na mandat od četiri godine.

Ovo imenovanje dodatno jača prisustvo Bosne i Hercegovine u strukturama evropskog sportskog liderstva i potvrđuje stručnost i posvećenost naših trenera u radu sa sportistima s intelektualnim teškoćama, saopćili su iz Specijalne olimpijade BiH.