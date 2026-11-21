Dejtonski sporazum parafiran je na današnji dan prije 31 godinu, 21. novembra 1995. godine, u američkom gradu Daytonu, čime je otvoren put za konačno okončanje rata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji je donio mir istovremeno je postavio temelje političkog i ustavnog uređenja države, koji su na snazi i danas.

Nakon gotovo četiri godine rata, pregovori su održani u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u saveznoj državi Ohio. Trajali su tri sedmice, od 1. do 21. novembra 1995. godine, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i međunarodnih diplomata.

U pregovorima su učestvovali tadašnji predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Značajnu ulogu u postizanju dogovora imao je američki diplomata Richard Holbrooke.

Sporazum je zvanično potpisan 14. decembra 1995. godine u Parizu.

Dejtonski sporazum odredio je današnje uređenje BiH

Dejtonski sporazum potvrdio je međunarodnopravni kontinuitet Bosne i Hercegovine i njene međunarodno priznate granice, uz novo unutrašnje uređenje.

Prema Ustavu BiH, koji je sastavni dio sporazuma kao Aneks 4, država se sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Dokument je uredio i podjelu nadležnosti između državnih i entitetskih institucija, dok je posebnim aneksima predviđena zaštita ljudskih prava, povratak izbjeglica i raseljenih osoba te uspostavljanje međunarodnih mehanizama za provođenje mira.

Rat u Bosni i Hercegovini odnio je približno 100.000 života, dok je oko dva miliona ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Postizanje mirovnog sporazuma omogućilo je završetak ratnih sukoba i početak dugotrajnog procesa povratka stanovništva i obnove zemlje.

Iako je donio mir, politički sistem uspostavljen u Daytonu tokom protekle tri decenije bio je predmet brojnih rasprava o funkcionisanju institucija, jednakopravnosti građana i mogućnostima ustavnih reformi.

Trideset i jednu godinu kasnije, Dejtonski sporazum ostaje temelj ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, a njegov Aneks 4 i dalje predstavlja Ustav države.