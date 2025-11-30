U Milanu održano predavanje povodom 30 godina od Dejtonskog sporazuma

Udruženje StradaJevo organizovalo je u Milanu u pozorištu Caboto Oratorij San Giovanni Bosco događaj povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojem su prisustvovali profesor dr. Mirko Pejanović, Stefano Bianchini sa Univerziteta u Bolonji, te Gigi Riva, italijanski pisac i novinar.

Akademik Pejanović održao je predavanje povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma o tome što je sporazum donio dobroga i lošeg Bosni i Hercegovini.

Istakao je da je u Sarajevu Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji s Univerzitetom u Sarajevu organizovala Međunarodnu naučnu konferenciju “30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma: dosezi u izgradnji mira i funkcionalnosti države”.

Pejanović je naveo da je na konferenciji raspravljano o naslijeđu mira, euroatlanskim integracijama, regionalnoj saradnji i perspektivama zapadnog Balkana u zajednici evropske budućnosti, te posvećenosti Bosne i Hercegovine evropskim vrijednostima, miru, dijalogu i demokratskom razvoju.

U prepunoj dvorani pozorišta Cabato Oratorij San Givanni Bosco interesovanje za predavanje o temi “30 godina nakon Dejtonskog sporazumu” bilo je ogromno, a održana je i debata s javnošću, saopćili su organizatori.

Nakon završenog predavanja i debate glumica Roberta Biagirelli prisutnima je predstavila bosanski ritual ispijanja kafe do dijeljenja životnih, ratnih i poslijeratnih priča sa svjedocima i gostima.

Nedim Arnautović iz italijansko-bosanskog udruženja “Nema problema” prisutne je upoznao o udruženju koje pruža pomoć roditeljima i djeci oboljeloj od raka koja se lijeće u Italiji, te da je udruženje sakupilo novčanu pomoć i poslalo u Bosnu i Hercegovinu nakon poplava.

Događaju je prisustvovala i Arijana Džogović, konzulica u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Milanu. Moderator događaja bio je Ognjen Pejanović, objavili su organizatori.