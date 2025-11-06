U Milanu otvorene izložbe o Sarajevu i genocidu u Srebrenici

U Casa della Memoria u Milanu sinoć su svečano otvorene dvije izložbe posvećene kulturi sjećanja i bosanskohercegovačkom iskustvu rata i genocida – „Shooting in Sarajevo“ autora Luigija Ottanija i koautorice Roberte Biagiarelli, te „Genocid u Srebrenici: 11 lekcija za budućnost“ Hikmeta Karčića.

Izložbe su zajednički organizovali Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu, Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Grad Milano, Babelia Progetti Culturali, Casa della Memoria i Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji. Otvaranju su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, vlasti više italijanskih gradova i vjerskih zajednica.

Zamjenica gradonačelnika Milana Anna Scavuzzo istakla je značaj kulture sjećanja i obrazovanja, naglasivši da je nužno uključivanje cijelog društva u očuvanje historijskog pamćenja. Scavuzzo, koja godinama sarađuje na projektima vezanim za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, podsjetila je na svoje učešće u brojnim programima javne memorije i koautorski rad na vodiču o Sarajevu.

Generalni konzul BiH u Milanu Dag Đumrukčić naglasio je da dvije postavke komplementarno prikazuju različite aspekte suočavanja s prošlošću.

„Večeras otvaramo dvije izložbe. ‘Genocid u Srebrenici: 11 lekcija za budućnost’ dobili smo od Islamske zajednice u BiH. Originalno je rađena na panelima, ali smo je, u saradnji s Islamskom zajednicom i Casa della Memoria, preradili u video-projekciju. Druga izložba je rad italijanskog fotografa Luigija Ottanija koji je obišao pozicije s kojih je snajperski pucano na Sarajevo i snimio fotografije s vizualnim nišanom na svakoj od njih“, rekao je Đumrukčić.

U ime Islamske zajednice u BiH obratio se Ahmed ef. Tabaković, izaslanik Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH i imam džemata Nur–Verona, koji je podsjetio na važnost nedavne rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici.

„Tim činom ne slavimo ničiju političku pobjedu; potvrđujemo moralni imperativ ‘nikad više’ kao pravilo međunarodnog poretka i obrazovni prioritet naših društava. Prema rezoluciji, ovu lekciju je obavezno uključiti u obrazovne programe, čime se preuzima odgovornost za širenje istine o Srebrenici“, poručio je Tabaković.

Izložba „Genocid u Srebrenici: 11 lekcija za budućnost“ autora Hikmeta Karčića, istraživača s Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, donosi empirijski utemeljen prikaz procesa dehumanizacije Bošnjaka istočne Bosne. Autor podsjeća na model Gregoryja Stantona o „deset faza genocida“ i dodaje jedanaestu – trijumfalizam, slavljenje zločina, nasuprot kojem stoji mirno i uporno ponavljanje istine.

Izložba je do sada predstavljena u više od petnaest evropskih gradova, uključujući Pariz, Berlin, Frankfurt, Stockholm, Kopenhagen i Helsinki, te u Evropskom parlamentu.

Druga postavka, „Shooting in Sarajevo“, višegodišnji je autorski projekat Luigija Ottanija i Roberte Biagiarelli koji rekonstruira snajperske položaje iz opsade Sarajeva i fotografijom vraća pogled onih koji su ciljano napadali grad i njegove stanovnike.

Na otvaranju su, uz Scavuzzo, Đumrukčića i Tabakovića, govorili i profesorica sociologije Tatjana Sekulić s Univerziteta Milano-Bicocca, te autori izložbe Ottani i Biagiarelli.

Izložbe su rezultat višemjesečnih priprema i saradnje više institucija, a organizaciju i logistiku koordinirala je konzulica Arijana Džogović.

U sklopu programa 17. novembra bit će održan okrugli sto s preživjelim svjedokom genocida, koji je prešao „Put spasa“, a postavke će ostati otvorene do 27. novembra 2025. godine.