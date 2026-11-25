Povodom Dana državnosti BiH, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić uputili su zajedničku čestitku građankama i građanima Bosne i Hercegovine.

U čestitki su podsjetili na historijski značaj prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, održanog 25. novembra 1943. godine, kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine i potvrđena ravnopravnost svih njenih naroda i građana.

Posebnu zahvalnost iskazali su generacijama koje su doprinijele očuvanju državnosti, slobode i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine, naročito njenim braniocima.

„Tuzla je kroz svoju historiju njegovala vrijednosti antifašizma, zajedništva, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Ponosni na svoje historijsko naslijeđe, ostajemo posvećeni očuvanju i afirmaciji tih vrijednosti kao temelja naše zajedničke budućnosti“, navodi se u čestitki.

Lugavić i Pejić istakli su da obilježavanje Dana državnosti BiH predstavlja priliku da se iskaže poštovanje prema prošlosti, ali i odgovornost prema budućim generacijama.

„Naša obaveza je čuvati mir, ravnopravnost i dostojanstvo svakog čovjeka te svojim djelovanjem doprinositi društvu u kojem će Bosna i Hercegovina biti prostor slobodnog i sigurnog života za sve njene građanke i građane“, poručili su Lugavić i Pejić, uz iskrene čestitke povodom 25. novembra.