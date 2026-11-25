Ambasador Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Anas Abdulrahman O. Al Wasedy jučer je posjetio reisul-ulemu Islamske zajednice u BiH Nedžada Grabusa, s kojim je razgovarao o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima njenog unapređenja.

Tokom susreta ambasador je čestitao Grabusu preuzimanje dužnosti reisul-uleme, poželjevši mu uspjeh u radu, te podsjetio na dugogodišnje prijateljske odnose Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije.

Među značajnim projektima realiziranim uz podršku ove zemlje izdvojena je izgradnja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu, koju finansira Saudijska Arabija.

Ambasador Saudijske Arabije i Grabus o budućoj saradnji

Reisul-ulema Grabus zahvalio je na podršci koju Saudijska Arabija pruža Bosni i Hercegovini od stjecanja nezavisnosti, kao i na razumijevanju i pomoći Islamskoj zajednici prilikom organizacije hadža i umre.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je mogućnostima unapređenja saradnje u oblastima obrazovanja i kulture.

Kao jedan od korisnih oblika saradnje izdvojeno je organiziranje pripremnih seminara iz arapskog jezika za studente prve godine Fakulteta islamskih nauka.