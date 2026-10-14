Saudijska Arabija troši 83 milijarde dolara na vojsku, ali ne uspijeva zaustaviti napade Huta

Saudijska Arabija godišnje izdvaja desetine milijardi dolara za vojsku i raspolaže nekim od najmodernijih odbrambenih sistema na svijetu, ali uprkos tome teško uspijeva zaštititi ključnu infrastrukturu od raketnih i bespilotnih napada jemenskih Huta, piše CNN.

Kraljevina je opremljena savremenim američkim i evropskim naoružanjem, uključujući višeslojne sisteme protivzračne odbrane. Ipak, prema navodima CNN-a, glavni aerodrom u Rijadu tokom protekle sedmice više puta bio je meta napada u kojima je bilo i smrtno stradalih.

Podaci Štokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) pokazuju da je Saudijska Arabija prošle godine za vojne potrebe izdvojila 83 milijarde dolara, čime se svrstala među deset najvećih svjetskih potrošača na odbranu. Njene oružane snage koriste američke borbene avione, protivraketne sisteme Patriot i THAAD, kao i napredno naoružanje nabavljeno iz Francuske i Velike Britanije.

Jedan od najvećih problema saudijske odbrane predstavlja ogromna teritorija koju je potrebno nadzirati i štititi. Prijetnje dolaze iz različitih pravaca, od Irana na istoku do jemenskih Huta na jugu, koji za napade koriste planinska skrovišta i mobilne lansirne sisteme.

Prema podacima koje prenosi CNN, Iran je tokom najintenzivnijeg perioda ovogodišnjeg sukoba ispalio približno 1.000 raketa i dronova prema saudijskim ciljevima. Istovremeno, Huti nastavljaju napadati objekte koji imaju strateški i ekonomski značaj, uključujući aerodrome, naftna postrojenja i vojne baze.

Kako Huti probijaju saudijsku protivzračnu odbranu?

Huti u napadima koriste kombinaciju balističkih i krstarećih raketa te bespilotnih letjelica velikog dometa. Istovremenim lansiranjem različitih vrsta projektila nastoje preopteretiti odbrambene sisteme i povećati vjerovatnoću da dio oružja stigne do cilja.

Sličnu taktiku Rusija koristi u napadima na Ukrajinu, kombinovanjem velikog broja dronova s raketama različitih karakteristika.

Poseban problem predstavljaju krstareće rakete koje lete na malim visinama, zbog čega ih radarski sistemi teže otkrivaju. Huti tvrde da raspolažu i novom generacijom balističkih raketa sposobnih za manevrisanje tokom leta, što dodatno otežava njihovo presretanje.

Prema riječima brigadnog generala Majeda al-Nazilija, portparola jemenskih vladinih snaga, Huti su prilagodili i pojedine iranske protivzračne sisteme za djelovanje protiv letjelica i krstarećih raketa.

Al-Nazili je prošlog mjeseca izjavio da ti projektili mogu djelovati do 25 minuta i da koriste sisteme za termalno praćenje ciljeva.

Napadi na naftna postrojenja i aerodrome

Huti su u julu najavili napade na saudijske brodove u Crvenom moru, nakon čega su uslijedila raketiranja naftne infrastrukture kompanije Aramco i saudijskih zračnih baza.

Njihovi zahtjevi uključuju obustavu saudijskih zračnih napada kojima Rijad podržava jemenske vladine snage, ali i isplatu višemilijardske odštete.

Saudijske vlasti istovremeno nastoje očuvati svakodnevno funkcionisanje države i spriječiti širenje zabrinutosti među stanovništvom. Civilna zaštita je prošle sedmice privremeno obustavila slanje javnih upozorenja o nadolazećim raketama i dronovima na mobilne telefone.

Ta odluka donesena je prije smrtonosnih napada na aerodrom u Rijadu, a pojedini stanovnici saudijske prijestolnice potvrdili su CNN-u da su upozorenja u međuvremenu ponovo počela pristizati.