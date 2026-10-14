/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 14. oktobar

Dnevnik TV Slon Crno i bijelo, danas donosi pregled najvažnijih događaja iz Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i regiona.

U fokusu su provjere izbornih rezultata, nove mjere podrške privredi, ulaganja u infrastrukturu, ali i značajni pomaci u zdravstvenom sistemu.

Centralna izborna komisija BiH naredila je ponovno brojanje glasova na biračkim mjestima u Lukavcu i Gradačcu, dok će u Brčkom zbog greške na glasačkim listićima biti ponovljeno glasanje. Dan su obilježile i informacije o hapšenju četiri osobe u akciji SIPA-e zbog sumnje na krijumčarenje migranata, kao i početak rada novog graničnog prijelaza Gradiška punim kapacitetom.

U Tuzlanskom kantonu predstavljene su nove mjere podrške privredi. Za subvencioniranje kamata na kredite privrednicima predviđena su dva miliona maraka, dok je dodatnih 100 hiljada KM osigurano za izgradnju brzih punionica električnih vozila. Potpisani su i ugovori o podršci zapošljavanju povratnika, a u Tuzli je usvojen plan razvoja poslovne zone Kreka sjever.

Jedna od važnijih tema današnjeg izdanja dnevnika Crno i bijelo jeste uvođenje elektrofiziologije srca u redovni program UKC-a Tuzla. Riječ je o savremenoj metodi dijagnostike i liječenja srčanih aritmija, koja je sada dostupna pacijentima u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U kulturnom dijelu Dnevnika donosimo informacije o početku 23. Međunarodnog dječijeg festivala „Vezeni most“ i 18. Festivala sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“. Sportske vijesti donose najavu početka kvalifikacija futsal reprezentacije BiH za Svjetsko prvenstvo 2028. godine, kao i povratak Elvedine Muzaferije na skijaške staze nakon povrede.

Sve ove teme i ostale dnevne informacije, pogledajte u kompletnom izdanju dnevnika „Crno i bijelo“: