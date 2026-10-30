Ryanair mijenja pravila od 10. novembra

Ryanair od 10. novembra uvodi nova pravila za predaju prtljaga na aerodromima, prema kojima će putnici kofere morati predati najkasnije 60 minuta prije planiranog polijetanja aviona. Dosadašnji rok iznosio je 40 minuta, što znači da će putnici ubuduće morati završiti ovu proceduru 20 minuta ranije.

Nova pravila primjenjivat će se na svim aerodromima s kojih Ryanair obavlja letove, a odnose se i na zatvaranje šaltera za prijavu na let. Iz kompanije navode da je cilj smanjiti rizik od kašnjenja putnika zbog gužvi na sigurnosnim i pasoškim kontrolama.

Promjena je prvi put najavljena u aprilu ove godine, a prema podacima Ryanaira, odnosit će se na približno 20 posto putnika koji putuju s predanim prtljagom.

Nova pravila Ryanaira ne odnose se na sve putnike

Direktor marketinga Ryanaira Dara Brady objasnio je da će ranije zatvaranje šaltera omogućiti putnicima više vremena za prolazak aerodromskih kontrola i dolazak do izlaza za ukrcavanje.

„Ova mala promjena putnicima koji predaju prtljag omogućit će više vremena za prolazak sigurnosnih i pasoških kontrola te dolazak do izlaza prije početka ukrcavanja“, izjavio je Brady.

Putnici koji putuju samo s ručnim prtljagom neće biti obuhvaćeni ovom promjenom. Oni će se i dalje moći prijaviti putem interneta prije dolaska na aerodrom i direktno nastaviti prema sigurnosnoj kontroli.

Iz Ryanaira upozoravaju da putnici koji ne završe aerodromsku prijavu i predaju prtljaga u predviđenom roku mogu ostati bez mogućnosti ukrcavanja na let. Zbog toga savjetuju raniji dolazak na aerodrom, posebno tokom perioda povećanog broja putovanja.

Ryanair najavljuje i moguće poskupljenje avionskih karata

Osim promjena u pravilima za prtljag, Ryanair je upozorio i na mogućnost značajnog povećanja cijena avionskih karata tokom naredne godine.

Izvršni direktor kompanije Michael O'Leary izjavio je za Euronews da bi evropsko tržište avioprijevoza moglo zabilježiti jedan od najvećih porasta cijena karata u historiji.

Kao glavni razlog naveo je očekivani rast cijena avionskog goriva od aprila 2027. godine. Prema njegovoj procjeni, poskupljenja bi mogla dosegnuti i 20 posto, ukoliko aviokompanije povećane troškove prenesu na putnike.