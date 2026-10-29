OSCE: Rodno zasnovana krivična djela iz mržnje zahtijevaju bolji odgovor institucija

Rodno zasnovana krivična djela iz mržnje zahtijevaju jasnije zakonske definicije, efikasnije istrage i dosljednije kažnjavanje počinilaca, poručeno je s međunarodne konferencije održane u Sarajevu. Predstavnici pravosuđa, policijskih agencija i međunarodnih organizacija upozorili su da postojeći propisi nisu dovoljni bez njihove dosljedne primjene i odgovarajuće zaštite žrtava.

Konferencija je okupila predstavnike tužilaštava, sudova, policijskih institucija, akademske zajednice i nevladinih organizacija, kao i misija OSCE-a iz jugoistočne Evrope te Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Učesnici su razgovarali o problemima u prepoznavanju i dokazivanju krivičnih djela motivisanih predrasudama na osnovu spola ili roda, kao i njihovoj povezanosti s rodno zasnovanim nasiljem i femicidom.

Rodno zasnovana krivična djela iz mržnje teško se prepoznaju i dokazuju

Jedan od ključnih problema na koji je ukazano odnosi se na utvrđivanje predrasuda kao motiva za počinjenje krivičnog djela. Različita zakonska rješenja u državama jugoistočne Evrope dodatno otežavaju ujednačeno postupanje institucija.

Istaknuti su i nedostaci u prikupljanju podataka o ovim krivičnim djelima, zbog čega je otežano praćenje njihovog obima i procjena efikasnosti institucionalnog odgovora.

Ivo Lupis, šef Odjela za ljudsku dimenziju pri Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini, naglasio je da zakonske odredbe same po sebi ne garantuju odgovarajuću zaštitu.

„Za prelazak s koncepta na praksu, potrebno je više od propisa. Potrebni su znanje, opredjeljenje institucija, pouzdana stručna procjena i kontinuirana saradnja“, izjavio je Lupis.

Dodao je da zajednički cilj mora biti osiguravanje zakonskog i institucionalnog okvira koji omogućava zaštitu žrtava, kažnjavanje počinilaca i pristup pravdi.

Konferencija je održana u okviru regionalne saradnje koja se, uz podršku OSCE-a, razvija duže od deset godina. Učesnici su razmijenili iskustva iz različitih pravosudnih sistema i razmatrali mogućnosti bolje saradnje policije, tužilaštava i drugih institucija u procesuiranju krivičnih djela iz mržnje.